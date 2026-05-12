۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

تولید ۳۰ هزار لیتر گلاب در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: امسال با برداشت حدود ۲۵۰ تن گل محمدی از سطح ۸۰ هکتار در استان، بیش از ۳۰ هزار لیتر گلاب تولید شده است.

سعید نارویی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت گل محمدی در سال جاری از هفته نخست فروردین‌ماه آغاز و تا اوایل اردیبهشت‌ماه ادامه داشته و عمده سطح زیر کشت این محصول به دلیل شرایط اقلیمی و اکولوژیکی مناسب در شهرستان‌های زاهدان، خاش، تفتان، میرجاوه و منطقه سیستان قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: علاوه بر تولید گلاب، امسال حدود ۱۶ لیتر اسانس گل محمدی توسط سه کارگاه نیمه‌صنعتی و چندین کارگاه خانگی مستقر در شهرستان‌های استان استحصال شده است.

وی بیان کرد: فرآورده‌های تولیدی گل محمدی علاوه بر توزیع در سطح شهرستان‌های استان، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال شده است.

نارویی ادامه داد: غنچه و گلبرگ خشک از دیگر محصولات جانبی و ارزشمند گل محمدی به شمار می‌رود که میزان تولید آن در سال جاری بیش از هشت تن برآورد می‌شود.

