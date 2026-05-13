رهایی ۳ گروگان و دستگیری گروگانگیران در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نورا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی گروگانگیری به قصد اخاذی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش بیان کرد: کارآگاهان پلیس شهرستان خاش موفق شدند با انجام اقدامات تخصصی و شگردهای پلیسی محل نگهداری گروگان ها را شناسایی و در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه ۱نفر از گروگانگیران را دستگیر، ۳نفر از افراد گرو رفته را آزاد نمایند.

وی در پایان با اشاره به اینکه افراد گروگان گرفته شده از شهرستان های مشهد، ایرانشهر و خاش بودند خاطر نشان کرد: یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه ۳ تیغه خشاب حاوی مهمات مربوطه، یک جفت پلاک خودروی سرقتی از متهمان کشف و دستگیری سایر گروگانگیران نیز در دستور کار می باشد.

