به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، عصر امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در حاشیه آیین دوم مرحله توزیع بستههای معیشتی، که در مجموعه ورزشی چهارصد دستگاه کرج، با اشاره به نقش مدیریت محله در کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای نیازمند، اظهار کرد: اقدامات اجتماعی و فعالیتهای مدیریت محله که در استان البرز در حال انجام است، آثار ویژه و ارزشمندی به همراه داشته و توانسته بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اینکه فعالیتهای محلهمحور باید با محوریت مساجد دنبال شود، افزود: بارها تأکید کردهایم که همه برنامهها و فعالیتهای اجتماعی باید در قالب مسجدمحوری ساماندهی شود و مدیران محلات نیز در همین چارچوب فعالیت میکنند.
مدیران محلات در روزهای بحران پای کار بودند
استاندار البرز با اشاره به عملکرد مدیران محلات در روزهای موسوم به «جنگ رمضان» بیان کرد: مدیران محلات در این ایام بسیار فعال و مؤثر عمل کردند و در کمکرسانی به خانوادههایی که منازلشان آسیب دیده یا دچار خسارت شده بودند، نقش مهمی ایفا کردند.
عبداللهی ادامه داد: رسیدگی به نیازمندان واقعی در محلات توسط مدیران محله انجام میشود و خانوادههای نیازمند نیز با شناخت دقیق محلی شناسایی شدهاند تا کمکها به دست افراد واقعی برسد.
وی با اشاره به روند تأمین بستههای معیشتی گفت: در استان حدود ۲۰ هزار بسته معیشتی مناسب تهیه و توسط دستگاههای امدادرسان و نهادهای مختلف توزیع شده است. در این مرحله نیز بستهها توسط مدیران محلات در مناطق هدف توزیع میشود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این بستهها با مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی تهیه شده و افراد بسیاری داوطلبانه برای کمک به مردم وارد میدان شدند.
عبداللهی با قدردانی از مشارکت خیرین و گروههای مردمی تصریح کرد: در روزهایی که مردم ایران با ایثار و ازخودگذشتگی در کنار یکدیگر هستند، برخی نیز با مال و امکانات خود برای خدمت به مردم قدم برمیدارند که این اقدامها ارزشمند و خداپسندانه است.
استاندار البرز در پایان افزود: امیدواریم این روحیه همدلی، نوعدوستی و مراقبت از یکدیگر بیش از گذشته در جامعه گسترش یابد و همه در کنار هم برای ایران اسلامی تلاش کنیم.
لازم به ذکر است؛ حدود یک ماه پیش، ۱۰ هزار بسته معیشتی توسط قرارگاه اجتماعی استان البرز میان نیازمندان در ایام جنگ رمضان توضیع شد.
