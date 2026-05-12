پرداخت ۶.۵ همت از مطالبات بخش درمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان، بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی بخش خصوصی طرف قرارداد در سطح کشور، داروخانهها، مراکز دیالیز و مطالبات شرکت بیمهگر تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران تسویه شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.
نظر شما