۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

پرداخت ۶.۵ همت از مطالبات بخش درمان

سازمان تأمین اجتماعی در ادامه فرایند تسویه مطالبات، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان‌ از مطالبات بخش درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان، بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی بخش خصوصی طرف قرارداد در سطح کشور، داروخانه‌ها، مراکز دیالیز و مطالبات شرکت بیمه‌گر تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تسویه شد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.

حبیب احسنی پور

