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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

کشف ۱۵ تن برنج قاچاق در مراغه

کشف ۱۵ تن برنج قاچاق در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۱۵ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی در حین کنترل خودرو های عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۵ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک مثبته را کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود: کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۲۱ میلیارد ریال تخمین زدند و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.

کد مطلب 6920989

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