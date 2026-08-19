کشف ۱۵ تن برنج قاچاق در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی در حین کنترل خودرو های عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۵ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک مثبته را کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود: کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۲۱ میلیارد ریال تخمین زدند و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.