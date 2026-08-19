قالیباف وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵) در رأس هیأتی پارلمانی به منظور دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و عراق، وارد بغداد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی بغداد، مورد استقبال عدنان فیحان دلیمی نایب رئیس اول مجلس عراق و جمعی از مقامات عالی‌رتبه این کشور قرار گرفت.

هیأت پارلمانی ایران به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در جریان این سفر که به دعوت رئیس مجلس عراق صورت گرفته است، مذاکراتی با مسئولان این کشور در جهت توسعه روابط دوجانبه در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی خواهد داشت.

همچنین قالیباف در این سفر به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسمی که در کربلا به مناسبت چهلمین روز تدفین رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد، شرکت و تشکر و پیام رسمی ایشان را به مردم عراق ابلاغ خواهد کرد.

محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.