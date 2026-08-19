به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در چهارمین روز متوالی به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه خام و تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه ابهامات پیرامون تنگه هرمز و روابط ایران و آمریکا، صعودی شد. در معاملات اخیر، نفت برنت با ۵۵ سنت (۰.۶۰ درصد) افزایش به ۹۱.۵۵ دلار و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۵۸ سنت رشد به ۸۵.۵۲ دلار رسید؛ این ارقام بالاترین سطوح قیمتی از ۲۴ ژوئیه محسوب می‌شوند.

ریسک‌های ژئوپلیتیک و ابهام در وضعیت تنگه هرمز

افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که امیدها به توافق میان آمریکا و ایران تضعیف شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ادعای اینکه هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست، بر تداوم تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید کرده است. این در حالی است که ایران روایت متفاوتی از وضعیت ارائه داده و اعلام کرده است که این مسیر حیاتی کشتیرانی همچنان مسدود است؛ ادعایی که آمار شرکت‌های رصد اطلاعات دریایی نیز آن را تأیید می‌کند. تمرکز فعالان بازار بر این ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشار صعودی بر قیمت‌ها را حفظ کرده است.

تأثیر آمار ذخایر نفت آمریکا بر بازار جهانی

بر اساس داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) که به نقل از رویترز منتشر شده است، ذخایر نفت خام و فرآورده‌های تقطیری آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته، در حالی که ذخایر بنزین با افزایش همراه بوده است. این تحولات در ذخایر آمریکا، در کنار تداوم ابهامات پیرامون عرضه انرژی از منطقه خاورمیانه، به‌دقت توسط فعالان بازار نفت تحت نظر قرار دارد تا چشم‌انداز آتی قیمت‌ها با دقت بیشتری ارزیابی شود.