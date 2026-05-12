زمینه صادرات ماهیان سردابی در لرستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی جاری، بستر صادراتی برای ماهیان سردابی استان ایجاد شد.

وی گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، یک هلدینگ معتبر در حوزه فراوری و بسته‌بندی محصولات شیلاتی، آمادگی خود را برای خرید مستقیم و صادرات ماهی قزل‌آلا و سالمون لرستان اعلام کرده است.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: این طرح که با نظارت مستقیم اداره کل شیلات و همکاری اتحادیه ماهیان سردابی اجرا می‌شود، شامل خرید ماهی در اوزان مختلف از ۳۰۰ گرم تا بالای ۲.۵ کیلوگرم است.

بیرانوند، بیان داشت: رعایت استانداردهای رنگ‌بندی برای ماهیان سالمون و انجام عملیات تخصصی صید از شاخصه‌های مهم این همکاری صادراتی عنوان شده است.