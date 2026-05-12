انجام بیش از ۶۶۰ عملیات امدادی در استان هرمزگان توسط جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، با تشریح مأموریت‌ها و اقدامات هلال احمر هرمزگان، از اجرای صدها عملیات امدادی، خدمات گسترده داوطلبانه و افزایش نقش جوانان و داوطلبان در فعالیت‌های انسان‌دوستانه خبر داد و اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر یک نهاد بشردوستانه و عام‌المنفعه است که برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت و بحران‌ها تأسیس شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با اشاره به پیشینه فعالیت این جمعیت در کشور افزود: جمعیت هلال‌احمر ایران در سال ۱۳۰۱ تأسیس شده و امروز با توجه به شرایط کشور، مأموریت‌ها و کارکردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله امداد و نجات، خدمات داوطلبانه و آموزش‌های همگانی بر عهده دارد که مردم نیز با آن آشنایی دارند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف این جمعیت، اجرای عملیات امداد و نجات است، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور تمامی نیروهای انسانی، لجستیک و سیستم‌های برنامه‌ریزی جمعیت در حالت آماده‌باش قرار دارند و تاکنون بیش از ۶۶۰ عملیات امدادی در سطح استان انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان ادامه داد: در بسیاری از این مأموریت‌ها همراهی و مشارکت مردم نقش مهمی در مدیریت شرایط و ایجاد آرامش در جامعه داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر مخاطرات تصریح کرد: در کنار آمادگی عملیاتی تیم‌های امداد و نجات، باید آمادگی ذهنی جامعه نیز تقویت شود؛ به همین دلیل تلاش کردیم با هدایت و آموزش مردم، به‌ویژه جوانان، کودکان و خانواده‌ها، سطح تاب‌آوری جامعه را افزایش دهیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان همچنین به برخی اقدامات شاخص این جمعیت اشاره کرد و گفت: جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در عملیات‌های امداد و نجات، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و همچنین کشف پیکر شهداء در مدرسه شجره طیبه عملکرد درخشانی داشته و در یکی از مأموریت‌ها موفق به انجام ۱۱۳ عملیات تفحص شده که تعدادی از آن‌ها منجر به کشف پیکر شهدا شد.

وی با اشاره به خدمات داوطلبانه این جمعیت افزود: از هفته هلال‌احمر سال گذشته تاکنون، کاروان‌های سلامت با حضور تیم‌های پزشکی و درمانی داوطلب در مناطق مختلف استان اعزام شده‌اند که در مجموع حدود ۲۰ میلیارد تومان خدمات و کمک‌های درمانی به مردم ارائه شده و بخشی از هزینه‌های درمانی در مراکز درمانی نیز تقبل شده است.

وی با بیان اینکه جوانان و داوطلبان از مهم‌ترین ارکان جمعیت هلال‌احمر هستند، خاطرنشان کرد: داوطلبان هلال‌احمر در سخت‌ترین شرایط در کنار ما حضور دارند و با ایثار و فداکاری به مردم خدمت می‌کنند. در برخی مقاطع تعداد اعضای جوانان و داوطلبان حتی تا دو برابر افزایش یافته و از ظرفیت همه آن‌ها در برنامه‌های مختلف استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان ادامه داد: فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر در دو بخش مهم دنبال می‌شود؛ بخش نخست امدادگران هستند که به صورت مستمر در پایگاه‌ها و مأموریت‌های امدادی فعالیت دارند و بخش دوم نیز آموزش‌های همگانی است که هدف آن افزایش آگاهی و تاب‌آوری مردم در برابر حوادث است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان گفت: با طراحی آموزش‌های کوتاه اما اثرگذار تلاش کرده‌ایم مهارت‌های لازم در حوزه امداد و نجات، جست‌وجو و کمک‌های اولیه را به اقشار مختلف جامعه منتقل کنیم.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای این جمعیت اظهار داشت: به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر استان از همه اعضا، جوانان، امدادگران و کارکنان که همواره در کنار مردم هستند صمیمانه قدردانی می‌کنم. آنان پس از نیروهای مسلح در خط دوم عملیات قرار دارند و در سخت‌ترین شرایط بدون ترس و نگرانی در میدان خدمت حضور دارند.