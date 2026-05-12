به گزارش خبرگزاری مهر، حمید هاشم‌زاده روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، با تشریح وضعیت ذخیره‌سازی گندم در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی گندم استان ۹۵۴ هزار تن است که شامل ۹۰ هزار تن ذخایر دولتی، ۵۰۴ هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی کارخانجات و ۳۶۰ هزار تن ظرفیت سیلوهای بخش خصوصی می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مراکز خرید تضمینی گندم در سال گذشته افزود: سیلوهای بخش خصوصی با سهم ۴۲.۹ درصدی، بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را در استان به خود اختصاص دادند و پس از آن، کارخانجات آردسازی با ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار گرفتند.

هاشم‌زاده ادامه داد: مراکز تعاون روستایی نیز ۱۸.۳ درصد از خرید تضمینی گندم استان را انجام دادند و سیلوهای ملکی با سهم ۱.۸ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

هاشم‌زاده تأکید کرد: توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و مدیریت بازار گندم استان دارد.