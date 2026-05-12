۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

ظرفیت ذخیره‌سازی گندم آذربایجان شرقی به ۹۵۴ هزار تن رسید

تبریز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی از وجود ظرفیت ۹۵۴ هزار تنی ذخیره‌سازی گندم در استان خبر داد و گفت: بخش خصوصی و کارخانجات آردسازی نقش اصلی در خرید تضمینی گندم ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید هاشم‌زاده روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، با تشریح وضعیت ذخیره‌سازی گندم در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی گندم استان ۹۵۴ هزار تن است که شامل ۹۰ هزار تن ذخایر دولتی، ۵۰۴ هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی کارخانجات و ۳۶۰ هزار تن ظرفیت سیلوهای بخش خصوصی می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مراکز خرید تضمینی گندم در سال گذشته افزود: سیلوهای بخش خصوصی با سهم ۴۲.۹ درصدی، بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را در استان به خود اختصاص دادند و پس از آن، کارخانجات آردسازی با ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار گرفتند.

هاشم‌زاده ادامه داد: مراکز تعاون روستایی نیز ۱۸.۳ درصد از خرید تضمینی گندم استان را انجام دادند و سیلوهای ملکی با سهم ۱.۸ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

هاشم‌زاده تأکید کرد: توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و مدیریت بازار گندم استان دارد.

