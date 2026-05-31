هماهنگی گسترده برای آغاز خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در نشست هماهنگی خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵، آخرین برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگی‌ها و تمهیدات اجرایی مورد نیاز برای آغاز و اجرای مطلوب عملیات خرید تضمینی گندم در استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات خرید تضمینی گندم از اواخر خردادماه همزمان با آغاز فصل برداشت در مناطق مختلف استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی، در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی خرید تضمینی گندم در حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: اجرای دقیق، منظم و به‌موقع فرآیند خرید تضمینی گندم، نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای کشاورزان و استمرار تولید این محصول استراتژیک دارد.

حمید هاشم‌زاده، با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۷۱ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان پیش‌بینی و تجهیز شده است، افزود: این مراکز با همکاری بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند تحویل، کاهش زمان انتظار، تسریع در عملیات خرید و ارتقای کیفیت خدمات اندیشیده شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز خرید، کارخانجات آردسازی، شبکه حمل‌ونقل و سازمان تعاون روستایی تأکید کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به کشاورزان و اجرای موفق طرح خرید تضمینی را فراهم سازد.

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی آخرین وضعیت مراکز خرید، ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و نگهداری گندم، نحوه تحویل و حمل محصول، تأمین تجهیزات مورد نیاز، آمادگی عوامل اجرایی و مسائل فنی و اجرایی مرتبط با فرآیند خرید تضمینی پرداختند.

همچنین راهکارهای افزایش بهره‌وری، تسهیل خدمات‌رسانی و رفع موانع احتمالی در طول اجرای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه بر لزوم آمادگی کامل تمامی عوامل اجرایی، رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند تحویل و نگهداری گندم و ارائه خدمات شایسته و درخور به کشاورزان استان تأکید شد تا عملیات خرید تضمینی گندم در سال جاری با حداکثر نظم، سرعت و رضایتمندی بهره‌برداران انجام شود.