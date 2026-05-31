۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

هماهنگی گسترده برای آغاز خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی از پیش بینی ۷۱ مرکز خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در نشست هماهنگی خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵، آخرین برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگی‌ها و تمهیدات اجرایی مورد نیاز برای آغاز و اجرای مطلوب عملیات خرید تضمینی گندم در استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات خرید تضمینی گندم از اواخر خردادماه همزمان با آغاز فصل برداشت در مناطق مختلف استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی، در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی خرید تضمینی گندم در حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: اجرای دقیق، منظم و به‌موقع فرآیند خرید تضمینی گندم، نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای کشاورزان و استمرار تولید این محصول استراتژیک دارد.

حمید هاشم‌زاده، با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۷۱ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان پیش‌بینی و تجهیز شده است، افزود: این مراکز با همکاری بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند تحویل، کاهش زمان انتظار، تسریع در عملیات خرید و ارتقای کیفیت خدمات اندیشیده شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز خرید، کارخانجات آردسازی، شبکه حمل‌ونقل و سازمان تعاون روستایی تأکید کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به کشاورزان و اجرای موفق طرح خرید تضمینی را فراهم سازد.

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی آخرین وضعیت مراکز خرید، ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و نگهداری گندم، نحوه تحویل و حمل محصول، تأمین تجهیزات مورد نیاز، آمادگی عوامل اجرایی و مسائل فنی و اجرایی مرتبط با فرآیند خرید تضمینی پرداختند.

همچنین راهکارهای افزایش بهره‌وری، تسهیل خدمات‌رسانی و رفع موانع احتمالی در طول اجرای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه بر لزوم آمادگی کامل تمامی عوامل اجرایی، رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند تحویل و نگهداری گندم و ارائه خدمات شایسته و درخور به کشاورزان استان تأکید شد تا عملیات خرید تضمینی گندم در سال جاری با حداکثر نظم، سرعت و رضایتمندی بهره‌برداران انجام شود.

