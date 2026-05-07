کشت ۸۶ هکتار دانه روغنی کلزا در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شکوری روز پنج شنبه در حاشیه پایش فنی مزارع کلزا در دهستان قزلاوزن شرقی اظهار کرد:شرایط رویشی مناسب، استقرار مطلوب بوتهها و اجرای برنامههای فنی صحیح سبب شده بخش عمده مزارع کلزای شهرستان در وضعیت ایدهآل قرار گیرد.
وی با اشاره به پایش فنی یکی از مزارع کلزا در روستای کهریز افزود: این مزرعه ۵.۵ هکتاری با رقم نپتون در تاریخ هفتم مهرماه سال گذشته کشت شد و نخستین آبیاری آن نیز دهم مهرماه با بهرهگیری از سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی) انجام گرفت.
شکوری ادامه داد: در این مزرعه مجموعاً ۳۲ کیلوگرم بذر مصرف شده که به طور میانگین حدود ۵.۸ کیلوگرم در هر هکتار است. همچنین در زمان کشت کود پایه شامل ۱۰۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل، ۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم و ۱۰۰ کیلوگرم اوره به ازای هر هکتار مصرف شده که نقش موثری در استقرار بوتهها و تقویت رشد اولیه گیاه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی میانه با اشاره به ظرفیتهای منطقه افزود: دهستان قزلاوزن شرقی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و قرار گرفتن بخشی از اراضی آن در حاشیه رودخانه قزلاوزن یکی از مناطق مستعد برای توسعه کشتهای آبی از جمله کلزا، گندم و جو است.
وی هدف از اجرای پایشهای فنی و میدانی را انتقال توصیههای تخصصی، بهبود مدیریت مزرعه و افزایش بهرهوری تولید در سطح شهرستان عنوان کرد.
