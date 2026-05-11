هشدار جهاد کشاورزی مرند نسبت به شیوع آفات مزارع

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز دوشنبه در جریان بازدید از مزارع گندم، جو و کلزای این شهرستان اظهار داشت: هم‌زمان با مساعد شدن شرایط جوی و آغاز فصل فعالیت آفات کلیدی، تیم‌های شبکه مراقبت و کارشناسان حفظ نباتات شهرستان به‌صورت روزانه در حال رصد مزارع هستند تا از بروز خسارت‌های اقتصادی به محصولات جلوگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی آفت سن غلات تشریح کرد: بررسی‌های میدانی حاکی از آغاز ریزش سن مادری در برخی مناطق، به‌ویژه مزارع کوهپایه‌ای و آفتاب‌گیر است. بی‌توجهی کشاورزان به این موضوع می‌تواند در مرحله پورگی به طغیان آفت منجر شده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کیفیت محصول وارد کند.

الهیاری با بیان اینکه تاکنون در سطح ۲۱۲ هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان مبارزه شیمیایی علیه سن مادری انجام شده است، افزود: با توجه به ممنوعیت خرید تضمینی گندم‌های سن‌زده، این عملیات تا رسیدن به سطح کنترل مؤثر تداوم خواهد یافت.

ضرورت مدیریت علف‌های هرز و مقابله با زنگ زرد گندم

مدیر جهاد کشاورزی مرند علف‌های هرز را تهدید جدی دیگری برای مزارع برشمرد و گفت: در سال زراعی جاری، مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۵ هزار و ۶۸۰ هکتار از مزارع گندم آبی و دیم و ۷۶۰ هکتار از مزارع جو انجام شده است.

وی به کشاورزان توصیه کرد مبارزه با علف‌های هرز را پیش از مرحله ساقه رفتن غلات انجام دهند و از اختلاط خودسرانه سموم اکیداً خودداری کنند.

الهیاری همچنین نسبت به خطر شیوع بیماری قارچی «زنگ زرد گندم» هشدار داد و یادآور شد: این بیماری در شرایط رطوبتی و دمایی مناسب به‌سرعت گسترش می‌یابد. در همین راستا، تیم‌های تخصصی پایش در صورت مشاهده هرگونه کانون مشکوک، عملیات کانون‌کوبی و ضدعفونی را بلافاصله اجرا خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مرند وضعیت مزارع کلزا را نیازمند مراقبت ویژه دانست و خاطرنشان کرد: آفت شته مومی از حاشیه مزارع آغاز شده و در مرحله گل‌دهی به‌شدت خسارت‌زا است. تاکنون ۱۵ هکتار از مزارع به‌صورت لکه‌ای سم‌پاشی شده است.

وی تاکید کرد: کنترل این آفت نیازمند پایش روزانه، مدیریت آبیاری و پرهیز از سم‌پاشی خودسرانه در زمان گل‌دهی جهت حفظ زنبورهای گرده‌افشان است.

الهیاری بیان اینکه شهرستان مرند دارای ۱۱ هزار و ۵۵۰ هکتار مزارع گندم و ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار مزارع جو است، پایش مداوم را کم‌هزینه‌ترین راه پیشگیری از خسارت دانست و از کشاورزان خواست هرگونه علائم مشکوک به آفات و بیماری‌ها را در اسرع وقت به کارشناسان شبکه مراقبت گزارش دهند.