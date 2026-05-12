به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در جمع معلمان نمونه استانی و شهرستانی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان معلمی را شغلی در تراز انبیا، مایه افتخار و تکیه‌گاه اصلی پیشرفت و تربیت جامعه عنوان کرد.

فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش گناوه اظهار کرد: از آن‌ جایی که تربیت و آموزش نسل جدید بر عهده معلم است، یک شغل بزرگ و ارزشمند در مجامع مختلف به شمار می‌آید.

فرماندار گناوه گفت: معلمی ، شغلی ارزشمند، فاخر و بی بدیلی است و در تراز شغل انبیای الهی قرار دارد که به تربیت انسان و فرزندان ما می‌پردازند تا انسان‌های موفق برای آینده کشور تربیت شوند.

وی بیان کرد: در واقع ارزش و مقام بالای معلم که بر تعلیم و تربیت استوار است ،سبب می‌شود که والدین با خیالی آسوده تربیت فرزندان خود را به عنوان امانتی بزرگ‌ به آن‌ها بسپارند.

وی ادامه داد: مدرسه به عنوان کارخانه انسان‌سازی و معلمان پیشگامان در حوزه تعلیم و تربیت و تربیت نسل آینده کشور هستند که باید قدردان آنها باشیم.

وی هفته معلم خدمت تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت و بخصوص معلمان افتخارآفرین استانی و شهرستانی تبریک و تهنیت گفت و افزود: به خود افتخار می کنم که یک فرهنگی و معلم هستم.

نگاه ویژه به آموزش و پرورش در توزیع اعتبارات

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه با تاکید بر اینکه به آموزش و پرورش در توزیع اعتبارات امسال همانند پارسال نگاه و توجه ویژه ای خواهد شد، گفت: در توزیع اعتبارات پارسال بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان، آموزش و پرورش پیشتاز قرار گرفت و بیش از ۲۰ درصد اعتبارات کمیته برنامه ریزی به این مجموعه مهم‌ تخصیص یافت.

فرماندار گناوه گفت: امیدواریم با تلاش و کوشش بیشتر در سایه اطاعت از منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های راهبردی دولت ، تعامل و وفاق ملی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های مختلف، شاهد ارتقای بیش از پیش نظام آموزشی و دستیابی به دستاوردهای ارزشمند برای شهرستان باشیم.

در پایان این آیین از فرهنگیان نمونه استانی و شهرستانی تجلیل شد.