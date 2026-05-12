  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

نورافکن: دیدار با نیوزیلند سرنوشت صعود تیم ملی را مشخص خواهد کرد

نورافکن: دیدار با نیوزیلند سرنوشت صعود تیم ملی را مشخص خواهد کرد

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد که دیدار اول در جام جهانی تکلیف صعود از مرحله مقدماتی را مشخص خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن پس از برگزاری دیدار درون تیمی ملی پوشان فوتبال کشورمان که سه شنبه شب انجام شد گفت: سه هفته ای است که در اردوی تیم ملی هستیم. این اردو مطمئنا به ما در جام جهانی کمک می کند.

وی با تاکید بر این که ما دور از بازی ها بودیم و این بازی های درون تیمی به ما کمک می کند تا موفق شویم، خاطرنشان کرد: این اردو به تیم کمک می کند تا عملکرد خوبی داشته باشیم.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در مورد تعویق رقابت های لیگ برتر به خاطر تیم ملی نیز گفت: بدون شک این موضوع تاثیر خود را روی بازی می گذارد. چه از نظر فیزیکی و چه از نظر فنی این دیدارها به تیم ملی کمک خواهد کرد.

امید نورافکن در مورد شانس صعود تیم ملی از گروه خود در جام جهانی گفت: نظر شخصی من این است که ما می توانیم صعود کنیم و به نظرم بازی با نیوزیلند خیلی سرنوشت ساز خواهد بود.

کد مطلب 6828151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه