نورافکن: دیدار با نیوزیلند سرنوشت صعود تیم ملی را مشخص خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن پس از برگزاری دیدار درون تیمی ملی پوشان فوتبال کشورمان که سه شنبه شب انجام شد گفت: سه هفته ای است که در اردوی تیم ملی هستیم. این اردو مطمئنا به ما در جام جهانی کمک می کند.

وی با تاکید بر این که ما دور از بازی ها بودیم و این بازی های درون تیمی به ما کمک می کند تا موفق شویم، خاطرنشان کرد: این اردو به تیم کمک می کند تا عملکرد خوبی داشته باشیم.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در مورد تعویق رقابت های لیگ برتر به خاطر تیم ملی نیز گفت: بدون شک این موضوع تاثیر خود را روی بازی می گذارد. چه از نظر فیزیکی و چه از نظر فنی این دیدارها به تیم ملی کمک خواهد کرد.

امید نورافکن در مورد شانس صعود تیم ملی از گروه خود در جام جهانی گفت: نظر شخصی من این است که ما می توانیم صعود کنیم و به نظرم بازی با نیوزیلند خیلی سرنوشت ساز خواهد بود.