یک مقام آمریکایی: خوشحالیم میزبان ایرانیم/ از نظر ما حضورشان قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و مراسم رونمایی از پیراهن، سرود و بدرقه تیم ملی شامگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
خبرگزاری «france۲۴» نوشت: در شهر توسان آمریکا شرایط کاملاً متفاوتی در جریان است؛ جایی که همهچیز برای استقبال از تیم ملی فوتبال ایران آماده میشود، گویی هیچ تنشی میان این کشور و ایران وجود ندارد.
این شهر که در دل صحرای آریزونا قرار دارد، قرار است کمپ اصلی تیم ملی فوتبال ایران در جریان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باشد؛ رقابتهایی که ماه آینده در آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز میشود.
سارا هانا، مدیر مجموعه ورزشی «کینو اسپورتس کمپلکس» که محل تمرین تیم خواهد بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما فقط خوشحالیم که میزبان آنها هستیم و میخواهیم تجربهای مثبت برایشان رقم بزنیم.
او افزود: چمن زمینها بهطور منظم آبیاری و کوتاه میشود تا مطابق استانداردهای فیفا باشد و بازیکنان هنگام حضور در بازیهایشان در لسآنجلس و سیاتل با هیچ غافلگیری مواجه نشوند.
هتلها و سالنهای تمرینی از قبل رزرو شده و تدابیر امنیتی نیز شدیدتر شده است. هانا گفت: الان بهطور میانگین هفتهای ۱۲ تا ۲۰ جلسه درباره این کمپ تمرینی داریم؛ از تأمین غذا و نوشیدنی گرفته تا بازدیدهای فیفا.
با این حال فیفا تأکید کرده که حضور ایران در مسابقات قطعی است و توسان نیز آمادهسازی را ادامه داده است. سارا هانا گفت: برای ما حضورشان صددرصد قطعی است، مگر اینکه فیفا چیز دیگری اعلام کند.
در عین حال، برخی نگرانیها درباره وضعیت ویزا و شرایط سفر وجود دارد؛ بهخصوص برای افرادی که ممکن است ارتباطاتی با نهادهای نظامی ایران داشته باشند.
دونالد ترامپ پیشتر درباره حضور ایران در جام جهانی تردیدهایی مطرح کرده و گفته بود که شاید حضور آنها «برای امنیتشان مناسب نباشد»، اما در توسان بسیاری از مردم این اظهارات را جدی نمیگیرند.
برخی مسئولان محلی و شهروندان میگویند فوتبال باید از سیاست جدا باشد و این حضور را فرصتی برای تعامل جهانی میدانند.
در مجموع، توسان در حالی خود را برای میزبانی از تیم ملی ایران آماده میکند که فضای سیاسی اطراف این رویداد همچنان پر از ابهام و تنش است، اما میزبانان تأکید دارند فوتبال باید «پل ارتباطی میان ملتها» باشد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
