  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

جذب سرمایه ۳ همتی با احاله مدیریت پارک‌های جنگلی در غرب مازندران

جذب سرمایه ۳ همتی با احاله مدیریت پارک‌های جنگلی در غرب مازندران

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر از جذب بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در قالب واگذاری مدیریت ۲ پارک جنگلی و ۴ تفرجگاه به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول شامگاه سه‌شنبه در گفت‌گو با خبرنگاران، با اشاره به هدف‌گذاری این طرح‌ها برای توسعه پایدار گردشگری طبیعی اظهار کرد: با احاله مدیریت این مناطق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نه‌تنها زیرساخت‌های گردشگری در غرب استان توسعه می‌یابد، بلکه بهره‌برداری اصولی و هدفمند از ظرفیت‌های طبیعی نیز محقق می‌شود.

وی افزود: در این رویکرد تلفیقی، توسعه اقتصادی در کنار حفاظت از منابع طبیعی قرار گرفته و مشارکت مردمی را به همراه دارد. تجربه نیز نشان داده هرگاه مدیریت مشارکتی و بهره‌برداری قانونمند حاکم شود، میزان تخلفات و قاچاق چوب کاهش چشمگیری می‌یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر در ادامه به اشتغال‌زایی این سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها تاکنون زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۶۰۰ نفر را فراهم کرده است. به‌طور مشخص، روستاهای جنگل‌نشین منطقه از این روند متأثر شده و انتظار می‌رود صنایع محلی نیز رونق بگیرد.

خزایی‌پول، احاله مدیریت پارک‌ها و تفرجگاه‌ها را الگویی موفق در حفاظت هوشمندانه از جنگل‌ها ارزیابی کرد و گفت: در این مدل، سرمایه‌گذاران قانونمند ضمن ارتقای خدمات گردشگری، به نگهبانانی فعال برای مراقبت مستمر از جنگل‌ها تبدیل می‌شوند. این شیوه در نهایت به نفع امنیت ملی، وحدت اجتماعی و پایداری سرمایه‌های بین‌نسلی خواهد بود.

کد مطلب 6828210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه