به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول شامگاه سه‌شنبه در گفت‌گو با خبرنگاران، با اشاره به هدف‌گذاری این طرح‌ها برای توسعه پایدار گردشگری طبیعی اظهار کرد: با احاله مدیریت این مناطق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نه‌تنها زیرساخت‌های گردشگری در غرب استان توسعه می‌یابد، بلکه بهره‌برداری اصولی و هدفمند از ظرفیت‌های طبیعی نیز محقق می‌شود.

وی افزود: در این رویکرد تلفیقی، توسعه اقتصادی در کنار حفاظت از منابع طبیعی قرار گرفته و مشارکت مردمی را به همراه دارد. تجربه نیز نشان داده هرگاه مدیریت مشارکتی و بهره‌برداری قانونمند حاکم شود، میزان تخلفات و قاچاق چوب کاهش چشمگیری می‌یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر در ادامه به اشتغال‌زایی این سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها تاکنون زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۶۰۰ نفر را فراهم کرده است. به‌طور مشخص، روستاهای جنگل‌نشین منطقه از این روند متأثر شده و انتظار می‌رود صنایع محلی نیز رونق بگیرد.

خزایی‌پول، احاله مدیریت پارک‌ها و تفرجگاه‌ها را الگویی موفق در حفاظت هوشمندانه از جنگل‌ها ارزیابی کرد و گفت: در این مدل، سرمایه‌گذاران قانونمند ضمن ارتقای خدمات گردشگری، به نگهبانانی فعال برای مراقبت مستمر از جنگل‌ها تبدیل می‌شوند. این شیوه در نهایت به نفع امنیت ملی، وحدت اجتماعی و پایداری سرمایه‌های بین‌نسلی خواهد بود.