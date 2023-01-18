تصرف بخشی از اراضی ملی رامسر/ قاچاق چوب کاهش یافت

مهرداد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار این که متاسفانه بخشی از اراضی ملی در شهرستان رامسر طی سال های گذشته از سوی سودجویان در معرض دخل و تصرف قرار گرفته است، گفت: تلاش ما براین است که برخورد مقتدرانه ای با متخلفان و متصرفان اراضی ملی با همراهی دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه داشته باشیم.

وی با بیان این که به زودی بخشی از احکام رفع تصرف اراضی ملی در منطقه اجرا می شود، گفت: شهرستان رامسر همواره مورد توجه گردشگران و سازمان منابع طبیعی است و با اجرای طرح تنفس جنگل،بخشی از پروژه های منابع طبیعی در منطقه اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای مدیریت پایدار جنگل در منطقه ۳۰ رامسر گفت: هدف این است که از مطالعات اجتماعی و اقتصادی مردم را در اقتصاد جنگل دخیل کنیم و بااجرای این طرح مشخص می شود جنگل دارای توان های اقتصادی، گردشگری، اکولوژیک و غیره است.

خزایی پول یادآور شد: همچنین از سرمایه گذاران در حوزه گردشگری وساحل حمایت می شود و مناطق مستعد سرمایه گذاری شناسایی می شود تا درآمد خوبی برای منطقه کسب شود.

سرپرست منابع طبیعی مازندران - نوشهر با اظهار این که برای مراتع نیز دارای برنامه هایی هستیم، گفت: با استفاده از مدیریت صحیح چرای دام برنامه ریزی هایی در این بخش در دستور کار است تا مردم از منافع وعواید آن بهره مند شوند.

وی درباره ساخت وساز غیرمجاز در عرصه های طبیعی گفت: بخشی از اراضی ملی شهرستان رامسر طی سال های قبل توسط سودجویان مورد دخل و تصرف قرار گرفته است و پرونده هایی در این زمینه تشکیل شده است.

وی با اشاره به وجود اراضی مستثنیات پراکنده در دل جنگل گفت: باید با همراهی سایر دستگاه ها نظیر بنیاد مسکن باید طرح ها به خوبی اجرا شود و از افزودن منابع ملی به محدوده روستایی جلوگیری شود.

خزایی با اظهار این که در سطح استان کمترین میزان قطع درخت و قاچاق چوب را داریم، همراهی مردم را در حفظ و حراست از عرصه های طبیعی موثر دانست.