۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

۶ واحد صنفی متخلف در کوهدشت پلمب شدند

کوهدشت - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از پلمب شش واحد صنفی متخلف در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی اظهار داشت: در جریان گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت، از واحدهای مختلف صنفی، فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها و... در سطح این شهرستان با حضور کارکنان تعزیرات و بازرسان دستگاه‌های نظارتی بازدید به عمل آمد.

وی گفت: در این بازرسی‌ها، ضمن بررسی نحوه فعالیت واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، شش واحد متخلف پلمب و برای ۱۱ واحد صنفی نیز پرونده جریمه تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: این گشت مشترک باهدف ساماندهی بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با متخلفان انجام شد و بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6828236

