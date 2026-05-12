۶ واحد صنفی متخلف در کوهدشت پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی اظهار داشت: در جریان گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت، از واحدهای مختلف صنفی، فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها و... در سطح این شهرستان با حضور کارکنان تعزیرات و بازرسان دستگاه‌های نظارتی بازدید به عمل آمد.

وی گفت: در این بازرسی‌ها، ضمن بررسی نحوه فعالیت واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، شش واحد متخلف پلمب و برای ۱۱ واحد صنفی نیز پرونده جریمه تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: این گشت مشترک باهدف ساماندهی بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با متخلفان انجام شد و بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.