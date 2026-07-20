به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس در آستانه دومین فصل حضور در لیگ برتر فوتبال زنان با چالشی مهم روبهروست؛ ساختن تیمی قدرتمند که بتواند فاصله خود را با مدعیان قهرمانی کاهش دهد و برای رقابت در جمع بالانشینان آماده شود. سرخپوشان پایتخت که فصل گذشته برخلاف انتظارات تنها به رتبه هفتم جدول رسیدند، قصد دارند در فصل جدید با چهرهای متفاوت وارد رقابتها شوند اما نخستین گام آنها برای تغییر مسیر با یک شکست بزرگ در بازار مربیان همراه شد.
ناکامی در جذب گزینه اول نیمکت
مدیران باشگاه پرسپولیس در هفتههای اخیر برنامه ویژهای برای تقویت نیمکت تیم زنان داشتند و مرضیه جعفری موفقترین مربی سالهای اخیر فوتبال زنان ایران گزینه شماره یک آنها برای هدایت سرخپوشان بود. مذاکرات چندمرحلهای پیش رفت و حتی پیشنویس قرارداد نیز میان طرفین آماده شد تا به نظر برسد پرسپولیس بزرگترین خرید تابستانی خود را خارج از زمین انجام داده است.
با این حال معادلات در روزهای پایانی تغییر کرد. شرایط جدید در خاتون بم و تلاش برای حفظ ساختار موفق این تیم باعث شد جعفری در نهایت تصمیم به ادامه همکاری با نماینده کرمان بگیرد و پروژه حضور او روی نیمکت پرسپولیس ناتمام بماند. اتفاقی که برای سرخها یک عقبگرد در برنامهریزی محسوب میشد چرا که جعفری قرار بود محور اصلی تغییرات فنی پرسپولیس باشد.
آغاز جستوجو برای نقشه دوم
پس از منتفی شدن حضور مرضیه جعفری، پرسپولیسیها حالا باید نقشه دوم خود را اجرا کنند. نقشهای که انتخاب سرمربی در مرکز آن قرار دارد. نیلوفر اردلان که به تازگی همکاری خود با ایستا البرز را پایان داده یکی از گزینههای جدی هدایت سرخپوشان محسوب میشود. البته بیان محمودی نیز دیگر گزینهای است که نامش در اطراف نیمکت پرسپولیس مطرح شده و مدیران باشگاه باید در روزهای آینده درباره انتخاب نهایی تصمیم بگیرند.
فاصله تا ساختن یک مدعی واقعی
اما انتخاب سرمربی تنها بخشی از مسیر بازگشت پرسپولیس به جمع مدعیان است. سرخها فصل گذشته نشان دادند که داشتن چند بازیکن شناختهشده به تنهایی برای موفقیت کافی نیست و ساختن تیمی هماهنگ با هویت فنی مشخص و برنامه بلندمدت مهمترین نیاز آنها خواهد بود.
پرسپولیس برای فصل جدید هدفی فراتر از یک حضور معمولی دارد. مدیران این باشگاه صحبت از رقابت برای قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی را مطرح کردهاند. با این حال پس از، از دست دادن گزینه مهم خود روی نیمکت حالا آزمون اصلی برای آنها آغاز شده است. اینکه آیا میتوانند از شکست فصل نقل و انتقالات تابستانی عبور کنند و با انتخاب درست تیمی بسازند که واقعاً توان رقابت با قدرتهای فوتبال زنان ایران را داشته باشد.
فصل جدید برای پرسپولیس میتواند فرصتی برای جبران باشد اما موفقیت این پروژه بیش از هر چیز به اجرای درست همین «نقشه دوم» بستگی دارد.
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