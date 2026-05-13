بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه خدا را شکر امسال بارشهای بسیار خوبی در سطح استان لرستان داشتیم، اظهار داشت: تمام استان تحتتأثیر سامانههای بارشی نسبتاً قوی قرار گرفت.
ثبت ۵۱۵ میلیمتر باران در لرستان طی امسال
وی با بیان اینکه متوسط بارشهای لرستان طی امسال ۵۱۵ میلیمتر بوده است، عنوان کرد: این عدد نسبت به سال گذشته حدود ۶۵ درصد افزایشیافته است.
مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: همچنین میزان بارشهای لرستان طی امسال نسبت به بلندمدت پنج درصد افزایشیافته است.
مرادپور با اشاره به اینکه شاید سالیان سال بود که در حسرت این بودیم میزان بارشهای استان نسبت به بلندمدت مثبت شود، افزود: خدا را شکر امسال این اتفاق رخ داد و وضعیت بارشهای استان مثبت شد.
ثبت ۳۲۲ میلیمتر باران در بروجرد و ۴۹۹ میلیمتر در کوهدشت
وی با تأکید بر اینکه البته شهرستانهای شرقی استان نسبت به سایر مناطق استان بارشهای نسبتاً کمتری داشتند، ادامه داد: در سال زراعی جاری در خرمآباد ۴۹۳ میلیمتر بارش باران را داشتهایم، این عدد نسبت به سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایشیافته است و نسبت به بلندمدت دو درصد افزایشیافته است.
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به اینکه میزان بارندگیهای بروجرد ۳۲۲ میلیمتر بوده است، افزود: این عدد نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت ۲۹ درصد کاهشیافته است.
مرادپور، افزود: میزان بارشهای کوهدشت ۴۹۹ میلیمتر بوده است، این عدد نسبت به سال گذشته ۱۱۲ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۰ درصد افزایشیافته است.
افزایش ۱۸ درصدی و ۱۹۶ درصدی بارندگیها در الیگودرز و پلدختر
وی میزان بارشهای الیگودرز را ۳۲۵ میلیمتر عنوان کرد و گفت: این عدد نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایشیافته و نسبت به بلندمدت ۱۲ درصد کاهشیافته است.
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به اینکه میزان بارشهای شهرستان پلدختر ۵۳۵ میلیمتر بوده است که این میزان بارندگی نسبت به سال گذشته ۱۹۶ درصد افزایشیافته و نسبت به بلندمدت هم ۳۹ درصد افزایشیافته است، تصریح کرد: میزان بارندگیهای دورود ۴۳۸ میلیمتر بوده که این میزان نیز نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایشیافته و نسبت به بلندمدت ۲۷ درصد کاهشیافته است.
بارش ۴۳۸ و ۴۵۶ میلیمتر باران در سلسله و دلفان
مرادپور، ادامه داد: میزان بارندگیهای شهرستان سلسله ۴۳۸ میلیمتر بوده است، این عدد نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت سه درصد کاهشیافته است.
وی با بیان اینکه در شهرستان دلفان ۴۵۶ میلیمتر بارش باران ثبت شده است، افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت سه درصد کاهشیافته است، عنوان کرد: میزان بارندگیهای شهرستان ازنا نیز ۳۰۹ میلیمتر بوده که این عدد نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش و نسبت به بلندمدت ۲۴ درصد کاهشیافته است.
افزایش ۱۵۱ درصدی بارندگیها در رومشکان
مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: در شهرستان رومشکان ۶۳۹ میلیمتر باران به ثبت رسیده است که این عدد نسبت به سال گذشته ۱۵۱ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت ۴۵ درصد افزایشیافته است.
وی با تأکید بر اینکه میزان بارندگیهای شهرستان چگنی ۴۷۹ میلیمتر بوده است، افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایشیافته و نسبت به بلندمدت سه درصد کاهشیافته است.
مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: میزان بارندگیهای شهرستان معمولان ۶۴۳ میلیمتر بوده است.
بیشترین بارندگیهای لرستان در معمولان ثبت شد
مرادپور، یادآور شد: مناطقی مانند سپیددشت و «شولآباد» شاید جزء دومین و سومین شهرهای کشور به لحاظ میزان بارندگیها باشد، در «شولآباد» هزار و ۱۱۶ میلیمتر بارش باران طی امسال به ثبت رسیده است، این عدد نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۹ درصد افزایشیافته است.
وی گفت: بیشترین بارندگیهای لرستان طی امسال مربوط به شهرستان معمولان با ۶۴۳ میلیمتر بوده است، کمترین بارندگیها نیز مربوط به شهرستان ازنا با ۳۰۹ میلیمتر بوده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه وضعیت بارشها در این فصل سال بهصورت رگباری و نقطهای است، عنوان کرد: متوسط افزایش دمای استان از خرداد تا شهریور در استان بین نیم تا دو درجه خواهد بود.
