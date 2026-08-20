https://mehrnews.com/x3cRfN ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6922660 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴ یکصد و هفتاد و سومین شب بیعت مردم محلات با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو یکصد و هفتاد و سومین شب بیعت مردم محلات با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6922660 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه گالیکش پای کار ایران؛ تجمع شبانه در دفاع از کشور فریاد همبستگی مردم رامیان در دفاع از خاک ایران برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما