۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۵۶

زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری حوالی جندق را لرزاند

اصفهان -زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر صبح امروز در مرز استان‌های اصفهان و سمنان و در نزدیکی جندق رخ داد و چند شهر و روستای منطقه این لرزش را احساس کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت **۰۶:۲۷ صبح چهارشنبه زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۱ ریشتر مرز استان‌های اصفهان و سمنان را لرزاند. این زمین‌لرزه در حوالی جندق به وقوع پیوست و بنا بر اعلام مراکز لرزه‌نگاری، در عمق ۱۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اثر این زلزله، ساکنان برخی مناطق اطراف لرزش خفیفی را احساس کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، کانون این زمین‌لرزه در ۱۹ کیلومتری جندق، ۵۸ کیلومتری بارانداز میانه و ۶۵ کیلومتری چوپانان قرار داشته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارت‌های احتمالی دریافت نشده است.

