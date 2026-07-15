  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

علی خلیلی تاکید کرد:

مردم ورزش را فراموش نکنند/ «گامیران» باعث ارتقا سطح سلامت جامعه است

مردم ورزش را فراموش نکنند/ «گامیران» باعث ارتقا سطح سلامت جامعه است

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی «گامیران» را گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه دانست و گفت: مردم باید روزانه بین ۵ تا ۷ هزار قدم در روز پیاده روی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالانه هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، عبدالمجید دوراندیش مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، محمدعلی چوبینی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، سیروس پاک‌فطرت رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، اعضای مجمع، رؤسای هیئت‌های شهرستانی و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه ورزش امروز (چهارشنبه) در شیراز برگزار شد.

در آغاز این نشست، سیروس پاک‌فطرت ضمن خیرمقدم به حاضران، از حضور اعضای مجمع، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و با ارائه گزارشی از عملکرد هیئت، اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه ورزش همگانی، اجرای برنامه‌های مردم‌محور، توسعه ورزش در محلات، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و افزایش مشارکت عمومی را تشریح کرد.

در ادامه، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، از برگزاری مطلوب مجمع و عملکرد هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در حوزه فعالیت بدنی، بر اجرای برنامه‌های ملی کاهش کم‌تحرکی، توسعه پیاده‌روی خانوادگی، گسترش فعالیت‌های تعاملی، توسعه ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، اجرای طرح‌های «ماوا»، «سپاس»، توسعه ورزش محله‌محور و مسابقات مینی‌فوتبال تأکید کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی همچنین با دعوت از مردم برای انجام روزانه ۵ تا ۷ هزار قدم پیاده‌روی، استفاده از اپلیکیشن «گامیران» را گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه دانست و از توسعه این سامانه به‌عنوان یک برنامه ملی خبر داد.

خلیلی با تأکید بر نقش ورزش همگانی در کاهش هزینه‌های درمانی، اصلاح سبک زندگی و افزایش نشاط اجتماعی، به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد که «همه باید ورزش کنند؛ امروز ورزش دیگر مستحب نیست، بلکه یک ضرورت است.» و توسعه فعالیت بدنی را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ورزش همگانی برشمرد.

کد مطلب 6888977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها