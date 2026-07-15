مردم ورزش را فراموش نکنند/ «گامیران» باعث ارتقا سطح سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالانه هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، عبدالمجید دوراندیش مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، محمدعلی چوبینی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، سیروس پاک‌فطرت رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، اعضای مجمع، رؤسای هیئت‌های شهرستانی و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه ورزش امروز (چهارشنبه) در شیراز برگزار شد.

در آغاز این نشست، سیروس پاک‌فطرت ضمن خیرمقدم به حاضران، از حضور اعضای مجمع، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و با ارائه گزارشی از عملکرد هیئت، اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه ورزش همگانی، اجرای برنامه‌های مردم‌محور، توسعه ورزش در محلات، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و افزایش مشارکت عمومی را تشریح کرد.

در ادامه، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، از برگزاری مطلوب مجمع و عملکرد هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در حوزه فعالیت بدنی، بر اجرای برنامه‌های ملی کاهش کم‌تحرکی، توسعه پیاده‌روی خانوادگی، گسترش فعالیت‌های تعاملی، توسعه ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، اجرای طرح‌های «ماوا»، «سپاس»، توسعه ورزش محله‌محور و مسابقات مینی‌فوتبال تأکید کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی همچنین با دعوت از مردم برای انجام روزانه ۵ تا ۷ هزار قدم پیاده‌روی، استفاده از اپلیکیشن «گامیران» را گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه دانست و از توسعه این سامانه به‌عنوان یک برنامه ملی خبر داد.

خلیلی با تأکید بر نقش ورزش همگانی در کاهش هزینه‌های درمانی، اصلاح سبک زندگی و افزایش نشاط اجتماعی، به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد که «همه باید ورزش کنند؛ امروز ورزش دیگر مستحب نیست، بلکه یک ضرورت است.» و توسعه فعالیت بدنی را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ورزش همگانی برشمرد.