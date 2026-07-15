به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تأمین مسکن شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژههای مسکن اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از اولویتهای مهم دولت چهاردهم است و همه دستگاههای اجرایی باید برای تکمیل و بهرهبرداری به موقع پروژههای در دست اجرا همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به نقش بانکها در پیشبرد طرحهای مسکن افزود: بانکهای عامل باید در پرداخت تسهیلات مسکن به مددجویان همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه اخذ تضامین نیز با رویکردی تسهیلگر، شرایط را برای بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات فراهم کنند.
فرماندار دشتی از افتتاح پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن شهر خورموج در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه با تکمیل مراحل اجرایی، همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و بخشی از نیاز شهرستان در حوزه مسکن را تأمین خواهد کرد.
مقاتلی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات مسکن مددجویان تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و بانکها باید با همافزایی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، زمینه خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار و مددجویان را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با جدیت روند اجرای پروژههای مسکن را تا زمان بهرهبرداری پیگیری خواهد کرد و رفع موانع موجود را در اولویت برنامههای خود قرار میدهد.
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