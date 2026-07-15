تخفیف ۵۰ درصدی تماشای «میراث» برای آخر هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «میراث» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضایی با کارگردانی غلامرضا عربی اجرای خود را از ۱۰ تیر در تماشاخانه سنگلج آغاز کرده و تاکنون میزبان هنرمندانی چون اسماعیل خلج، محمدرضا خاکی، اتابک نادری (مدیر کل هنرهای نمایشی)، مازیار لرستانی، رحیم نوروزی، مختار سائقی، داود فتحعلی‌بیگی، مجید قناد و ... بوده است.

نمایش «مراث» این هفته روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ تیر با تخفیف ۵۰ درصدی میزبان مخاطبان است.

ناصر ‌آویژه، مرتضی رستمی، آرام ‌نیک‌بین، حمیدرضا ‌حسینعلی، ابراهیم خسروی، احمد ‌مطوری، علی حسینی، سهیل اکبری، آویسا عربی، سپهر حمزه، زهرا یافتیان، سیدمجتبی موسوی، محمدحسن یاوری و مجتبی بروشکی، بازیگرانی هستند که در نمایش «میراث» به تهیه‌کنندگی امیررضا داودی پسند روی صحنه می‌روند.

در خلاصه داستان‌ «میراث» آمده است: «درگیری‌ها بر سر میراث به اوج می‌رسد، اما دزدها مشغول تاراج آن میراثند...»

نمایش «میراث» تا ۲۳ مرداد هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۵ دقیقه روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال بلیت این نمایش را تهیه کنند.