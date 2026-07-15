بردستانی: مخازن آب شهرهای تنگ ارم و کلمه دشتستان پیشرفت قابل توجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار بوشهر از شهرستان دشتستان و روند اجرای پروژه‌های آبرسانی بخش‌های ارم و بوشکان این شهرستان اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم مورد بازدید، مخزن ذخیره آب شهر کلمه است که اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل آن، پایداری تأمین آب این منطقه به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بخش مهمی از چالش کم‌آبی برطرف خواهد شد.

وی افزود: مخزن ذخیره آب تنگ ارم نیز از دیگر پروژه‌های مورد بازدید استاندار بوشهر بود که هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: همچنین مجتمع آبرسانی دهرود-تنگ ارم دارای ۳۲ کیلومتر خط انتقال است که عملیات اجرای این خط به طور کامل به پایان رسیده است.

وی یادآور شد: خط انتقال مخزن ذخیره آب کلمه نیز حدفاصل این شهر تا سد ارغون به طول ۸.۶ کیلومتر اجرا شده است.

بردستانی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی انجام شده، پیش‌بینی می‌شود هر دو پروژه مخزن ذخیره آب کلمه و تنگ ارم به ترتیب در هفته دولت و دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه توزیع آب، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و رفع مشکلات کم‌آبی در مناطق تحت پوشش شهرستان دشتستان خواهد داشت.

بردستانی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح‌ها در شهرستان دشتستان گفت: تکمیل پروژه‌های آبرسانی در بخش‌های ارم و بوشکان، ضمن افزایش ظرفیت ذخیره و انتقال آب، موجب بهبود پایداری شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق خواهد شد.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با حمایت استانداری و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اجرای پروژه‌های آبرسانی را با هدف کاهش تنش آبی و تأمین پایدار آب شرب در مناطق مختلف استان با جدیت دنبال می‌کند و تلاش می‌شود طرح‌های در دست اجرا مطابق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسند.