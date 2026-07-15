استاندار گیلان: رسیدگی به امور مردم مصداق امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در استانداری گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: ماهیت منکر در نظر افراد متفاوت است و هر فرد به فراخور شرایط، دارای دیدگاهی مجزا نسبت به آن است.
وی با اشاره به جایگاه خطیر مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، افزود: در نظام اداری، مسئولیت افراد بسیار سنگین است، اما دیر یا زود این جایگاه را واگذار خواهیم کرد، بنابراین در برابر اجرای قانون مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
استاندار گیلان تصریح کرد: عملکرد یک مسئول در سطح جامعه اسلامی، ناخودآگاه با دستورات دینی ارزیابی میشود و این سوال مطرح است که با دیدگاهی منصفانه، چقدر این تطابق وجود دارد.
حقشناس ضمن تأکید بر لزوم تبیین خدمات نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: متأسفانه تمرکز اذهان بر اخبار منفی است، در حالی که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است که مورد غفلت واقع شده و نیاز به تبیین بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه اجرای درست قوانین به نوعی امر به معروف است، گفت: رسیدگی به اربابرجوع، خود نوعی امر به معروف محسوب میشود و در صورت عدم توجه به مطالبات مردم، هر اتفاقی که برای آن فرد رخ دهد، مسئول خاطی باید جوابگو باشد.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: رسیدگی به امورات مردم توسط مسئولان، سبب اصلاح عملکرد و ترویج امر به معروف در سطح جامعه خواهد شد و اگر هرکس به وظایف خویش پایبند باشد، جامعه دچار مشکل نخواهد شد.
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