به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار نسبت به خطرپذیری بالای منابع آبی در سطح استان اصفهان اظهار کرد: کانالهای انتقال آب به دلیل شدت جریان، شیب و لغزندگی دیوارهها، و همچنین استخرهای ذخیره آب کشاورزی به علت عمق زیاد، شیب دیواره و پوشش لغزنده ژئوممبران، محل ایمنی برای شنا نیستند.
وی با اشاره به شرایط خطرناک رودخانهها خاطرنشان کرد: شدت جریان آب، ناپایداری بستر، سردی آب و ایجاد جریانهای گردابی در رودخانهها، از عوامل اصلی بروز حوادث غرقشدگی در مسیر رودخانهها به شمار میرود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه **در سال جاری ۱۰ حادثه غرقشدگی در رودخانهها، کانالهای انتقال آب و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغات شخصی رخ داده است، افزود: در این حوادث متأسفانه ۲ نفر جان باختند،۳ نفر مصدوم شدند و ۵ نفر توسط امدادگران نجات یافتند.
شیشهفروش از افزایش حضور گردشگران در عرصههای طبیعی، باغات، ویلاها و مناطق مجاور منابع آبی یاد کرد و گفت: با توجه به افزایش حوادث در روزهای تعطیل و پایان هفته، به شهرداریها، دهیاریها، شرکت آب منطقهای، جمعیت هلالاحمر، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی ابلاغ شده است که با استقرار تیمهای امدادی مجهز، گشت نظارتی در مسیر رودخانهها و کانالها و ارائه آموزشهای ایمنی به ساکنان و گردشگران، اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.
وی با اشاره به مناطق پرخطر افزود: رودخانههای خرسان، آبملخ، ونک و ماربر در سمیرم، رودخانههای گوکان، یلان و چشمهلنگان در فریدونشهر، رودخانه زایندهرود در غرب استان و باغبادران، همچنین کانالهای انتقال آب شبکه نکوآباد و مخازن سدهای باغکل خوانسار، ونک، حنا، قرهقاچ، گلپایگان، کوچری، خمیران و سد زایندهرود از جمله مناطقی هستند که باید طرحهای کاهش خطر، از جمله نصب حفاظ در مقاطع پرخطر اجرا شود.
شیشهفروش تأکید کرد: با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، نصب **حفاظ، تابلو هشدار و طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی توسط بهرهبرداران الزامی است و آموزشهای لازم نیز باید به مالکان این استخرها ارائه شود.
وی افزود: مالکان باغات شخصی نیز باید برای ایمنسازی استخرهای داخل باغها با رعایت اصول ایمنی و بهرهگیری از نظر کارشناسان آتشنشانی اقدام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در پایان با اشاره به آمار چند سال اخیر گفت: حدود ۴۰ درصد حوادث غرقشدگی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و ویلاها، ۲۰ درصد در رودخانهها، ۲۵ درصد در کانالهای انتقال آب و **۱۵ درصد** در دریاچه سدها و استخرهای صنعتی رخ داده است.
