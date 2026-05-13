۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۳

شنا در کانال‌ها، استخرهای کشاورزی و رودخانه‌های اصفهان ممنوع است

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان نسبت به افزایش حوادث غرق‌شدگی در کانال‌های انتقال آب، رودخانه‌ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار نسبت به خطرپذیری بالای منابع آبی در سطح استان اصفهان اظهار کرد: کانال‌های انتقال آب به دلیل شدت جریان، شیب و لغزندگی دیواره‌ها، و همچنین استخرهای ذخیره آب کشاورزی به علت عمق زیاد، شیب دیواره و پوشش لغزنده ژئوممبران، محل ایمنی برای شنا نیستند.

وی با اشاره به شرایط خطرناک رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: شدت جریان آب، ناپایداری بستر، سردی آب و ایجاد جریان‌های گردابی در رودخانه‌ها، از عوامل اصلی بروز حوادث غرق‌شدگی در مسیر رودخانه‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه **در سال جاری ۱۰ حادثه غرق‌شدگی در رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغات شخصی رخ داده است، افزود: در این حوادث متأسفانه ۲ نفر جان باختند،۳ نفر مصدوم شدند و ۵ نفر توسط امدادگران نجات یافتند.

شیشه‌فروش از افزایش حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی، باغات، ویلاها و مناطق مجاور منابع آبی یاد کرد و گفت: با توجه به افزایش حوادث در روزهای تعطیل و پایان هفته، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، جمعیت هلال‌احمر، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی ابلاغ شده است که با استقرار تیم‌های امدادی مجهز، گشت نظارتی در مسیر رودخانه‌ها و کانال‌ها و ارائه آموزش‌های ایمنی به ساکنان و گردشگران، اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.

وی با اشاره به مناطق پرخطر افزود: رودخانه‌های خرسان، آب‌ملخ، ونک و ماربر در سمیرم، رودخانه‌های گوکان، یلان و چشمه‌لنگان در فریدونشهر، رودخانه زاینده‌رود در غرب استان و باغبادران، همچنین کانال‌های انتقال آب شبکه نکوآباد و مخازن سدهای باغکل خوانسار، ونک، حنا، قره‌قاچ، گلپایگان، کوچری، خمیران و سد زاینده‌رود از جمله مناطقی هستند که باید طرح‌های کاهش خطر، از جمله نصب حفاظ در مقاطع پرخطر اجرا شود.

شیشه‌فروش تأکید کرد: با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، نصب **حفاظ، تابلو هشدار و طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی توسط بهره‌برداران الزامی است و آموزش‌های لازم نیز باید به مالکان این استخرها ارائه شود.

وی افزود: مالکان باغات شخصی نیز باید برای ایمن‌سازی استخرهای داخل باغ‌ها با رعایت اصول ایمنی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان آتش‌نشانی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در پایان با اشاره به آمار چند سال اخیر گفت: حدود ۴۰ درصد حوادث غرق‌شدگی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و ویلاها، ۲۰ درصد در رودخانه‌ها، ۲۵ درصد در کانال‌های انتقال آب و **۱۵ درصد** در دریاچه سدها و استخرهای صنعتی رخ داده است.

