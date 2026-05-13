به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صدفی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان سمنان از شناسایی ۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز طی سال گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای حفاظت از خاک و تامین امنیت غذایی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از هر گونه دست اندازی به اراضی کشاورزی و باغی در دستور کار است، ادامه داد: طی بازه مذکور ۱۱۹ مورد ساخت و ساز تخریب شده است.

فرمانده یگان حفاظت استان سمنان با اشاره به اینکه این میزان ساخت و ساز معادل ۱۷ هکتار است، توضیح داد: این اراضی مجدد به چرخه تولید استان سمنان بازگشته است.

صدفی با اشاره به اینکه ۹۵۰ مورد تذکر به مالکان اراضی باغی و کشاورزی داده شده است، اضافه کرد: در صورت عدم اصلاح ساخت و ساز صورت گرفته به طور قانونی با آن ها برخورد و واحد مذکور با حکم قضایی تخریب می شود.

وی نسبت به خرد کردن زمین های کشاورزی و تفکیک غیر قانونی آن ها هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده واحد متخلف مربوط پلمب می شود.