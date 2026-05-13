  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۱

تخریب ۱۱۹ ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی سمنان

سمنان- فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی سمنان از شناسایی ۵۰۰فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی استان خبر داد و گفت: در این راستا ۱۱۹ مورد از این بناهای غیرقانونی تخریب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صدفی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان سمنان از شناسایی ۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز طی سال گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای حفاظت از خاک و تامین امنیت غذایی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از هر گونه دست اندازی به اراضی کشاورزی و باغی در دستور کار است، ادامه داد: طی بازه مذکور ۱۱۹ مورد ساخت و ساز تخریب شده است.

فرمانده یگان حفاظت استان سمنان با اشاره به اینکه این میزان ساخت و ساز معادل ۱۷ هکتار است، توضیح داد: این اراضی مجدد به چرخه تولید استان سمنان بازگشته است.

صدفی با اشاره به اینکه ۹۵۰ مورد تذکر به مالکان اراضی باغی و کشاورزی داده شده است، اضافه کرد: در صورت عدم اصلاح ساخت و ساز صورت گرفته به طور قانونی با آن ها برخورد و واحد مذکور با حکم قضایی تخریب می شود.

وی نسبت به خرد کردن زمین های کشاورزی و تفکیک غیر قانونی آن ها هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده واحد متخلف مربوط پلمب می شود.

کد مطلب 6828402

