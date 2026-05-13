تخلف در بازار و برخورد در محل؛ ۲ واحد صنفی در سیریک پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر،محمد رضا محمدی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از بازار شهرستان سیریک از پلمب دو واحد صنفی متخلف با دستور قضایی خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازرسیهای تیم گشت مشترک، دو واحد صنفی فعال در زمینه توزیع مواد غذایی به دلیل تخلفاتی نظیر «عدم درج قیمت» و «گرانفروشی» پلمب شدند.
وی با تأکید بر ادامه مستمر بازرسیها افزود: هرگونه تخلف در حوزه قیمتگذاری، گرانفروشی و عدم شفافیت در عرضه کالا، مشمول برخورد قانونی خواهد شد. درج قیمت بر روی کالاها و رعایت نرخهای مصوب از الزامات اساسی فعالیت صنفی است و تخطی از آن، علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان، به بینظمی در بازار و افزایش نارضایتی عمومی دامن میزند.
رئیس دادگستری سیریک با اشاره به آغاز به کار تیمهای گشت مشترک در راستای مبارزه با گرانفروشی در این شهرستان تصریح کرد: در نخستین روزهای فعالیت این تیمها، بازرسان موفق به انجام ۱۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح بازار سیریک شدند.
محمدی با بیان اینکه در شرایط کنونی «جنگ اقتصادی» برای دستگاه قضایی، اولویت ایجاد و تقویت گشتهای مشترک با همکاری ادارات متولی است، خاطرنشان کرد: دادستانی شهرستان سیریک در کنار این نهادها و به منظور صیانت از حقوق عامه، این موضوع را در دستور کار قرار داده است و از مردم سیریک درخواست میشود هرگونه تخلف در حوزه نظارت، تأمین و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را فوراً به نهادهای متولی گزارش کنند تا دستگاه قضایی نسبت به بررسی و برخورد با محتکران و متخلفان اقدام کند.
وی هشدار داد: متخلفان بدانند نظارت بر بازار بهصورت شبانهروزی ادامه دارد و هیچ حاشیه امنی برای کسانی که با معیشت مردم بازی میکنند، وجود نخواهد داشت.
