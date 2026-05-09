محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش قیمت‌ها و نگرانی از گران‌فروشی در بازار، از تشکیل تیم گشت مشترک توسط دستگاه‌های نظارتی در شهرستان سیریک خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط اقتصادی ناشی از جنگ صورت گرفته است.

رئیس دادگستری سیریک با بیان اینکه تشکیل این گشت مشترک نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با گران‌فروشی و تأمین رفاه مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: این تیم متشکل از نماینده فرمانداری، دادگستری، نیروی انتظامی، دستگاه‌های نظارتی و اتاق اصناف خواهد بود و به طور منظم از بازار و فروشگاه‌ها بازدید می‌کند.

وی هدف اصلی این گشت‌ها را شناسایی و گزارش تخلفات به مراجع قضایی دانست و گفت: عملیات این تیم از امروز آغاز شده و انتظار می‌رود با همکاری همگانی و نظارت مستمر، شرایط بهبود یابد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

محمدی همچنین یادآور شد: در جلسه‌ای با حضور مسئولان اصناف، دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در ساختمان اصناف، مقرر شد گشت مشترک با حضور نمایندگان اصناف، فرمانداری، تعزیرات حکومتی و مقامات قضایی تشکیل شود تا در مناطق مختلف شهرستان، نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌ها و کیفیت توزیع کالاها، به ویژه کالاهای اساسی و یارانه‌ای صورت گیرد.

رئیس دادگستری سیریک افزود: به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم؛ از این رو باید از مبدأ تولید تا عرضه نظارت دقیق اعمال شود تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمت‌های متعارف فعالیت کنند.

وی نقش اصناف را در کنترل بازار بسیار حیاتی خواند و خواستار بسیج شبانه‌روزی آنان شد و تأکید کرد: اصناف باید از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کنند تا جلوی توطئه دشمن که به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی از طریق نابسامانی و تورم در بازار است، گرفته شود.

رئیس دادگستری سیریک گفت: امروز نخستین گشت مشترک نظارت بر فعالیت‌های صنفی با حضور رئیس دادگستری، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی در میان اصناف و بازاریان برگزار شد. در این گشت، از ۱۲ واحد صنفی شامل عمده‌فروشی‌های مواد غذایی، لاستیک‌فروشی و فروش لوازم یدکی بازدید به عمل آمد و برای ۷ واحد تخلف ثبت گردید.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های قضایی و نظارتی گفت: امنیت پایدار از اولویت‌های اصلی ماست و تمام اقدامات لازم برای حفظ نظم و آرامش در بازار انجام خواهد شد.

محمدی افزود: نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رعایت قوانین، به افزایش حس امنیت و اعتماد در میان شهروندان و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده کمک می‌کند.

وی در پایان از همکاری خوب اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و اتاق اصناف در اجرای این طرح‌های نظارتی قدردانی و خاطرنشان کرد: این بازدیدها به‌طور دوره‌ای و با گستره وسیع‌تر ادامه خواهد یافت تا سلامت بازار و تأمین نیازهای مردم به بهترین نحو تضمین شود.