به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بروغنی با اشاره به اهمیت پایداری چرخه‌های لجستیکی در دوران جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: متخصصان دریایی با عزمی راسخ و درکی درست از شرایط دوران جنگ، سنگر تعمیر و نگهداری تجهیزات راهبردی بندری را در پرریسک‌ترین حفظ کردند تا خللی در روند حیاتی فعالیت‌های دریایی و بندری ایجاد نشود.

بروغنی در تشریح بخشی از این عملیات‌های حساس فنی، به موضوع آماده‌به‌کاری دستگاه‌های راهبردی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از سرفصل‌های درخشان اقدام متخصصان، تعمیر و عملیاتی نگه‌داشتن تجهیزات مهم و راهبردی بندری در ارتفاعات بالا بوده که با رعایت دقیق الزامات ایمنی و در زیر سایه سنگین تهدیدات دشمن با موفقیت به انجام رسید.

وی از احیا و بازگرداندن سریع یک فروند شناور آسیب‌دیده در این ایام خبر داد و افزود: پس از آسیب به یکی از شناورهای راهبردی در بنادر استان، تیم‌های تخصصی با اقدامی جهادی و شبانه‌روزی، فرآیند انتقال، داکینگ و تعمیرات اساسی آن را در کمتر از یک هفته به پایان رساندند تا این شناور مجدداً به چرخه عملیاتی و خدمات دریایی بازگردد.

معاون فنی و نگهداری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اعزام تیم‌های فنی به سایر بنادر کشور را گامی موثر به منظور انسجام‌بخشی به توان عملیاتی بنادر عنوان کرد و بیان داشت: این اقدام با هدف پایش دقیق تجهیزات، تهیه فهرست نیازمندی‌های حیاتی و تأمین قطعات کلیدی صورت گرفت تا پایداری تجهیزات بندری و ارائه خدمات در ایام جنگ بی وقفه تداوم یابد.

بروغنی در پایان با اشاره به مدیریت بحران و صیانت از دارایی‌های ملی تصریح کرد: در حالی که پهنه‌های آبی خلیج‌فارس زیر تهدیدات مستقیم دشمنان (ائتلاف آمریکایی-صهیونی) قرار داشت، متخصصان با تصمیمات هوشمندانه و شناخت دقیق از مناطق پرخطر و اماکن امن، گامی بلند در راستای جلوگیری از خسارات احتمالی بمباران‌ها و حفظ سرمایه‌های دریایی کشور برداشتند.ا قدامی که تبلور مدیریت بحران در سخت‌ترین شرایط تحمیل شده بر پیکره بنادر هرمزگان بود.