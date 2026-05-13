به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی صبح چهار شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از برگزاری کارگاه یک‌روزه «از ایده تا تولید» فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه با محوریت طراحی ایده، فیلمنامه و کارگردانی و با حضور دکتر جلال نصیری هانیس و زانیار لطفی، از فیلمسازان و مدرسین سینما و تلویزیون، برای هنرجویان و فیلمسازان جوان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتشار فراخوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای افزود: این رویداد فرصت مناسبی برای فیلمسازان توانمند استان کردستان است تا با هم‌افزایی، تبادل تجربه و مرور دانش تخصصی، خود را برای حضوری گسترده و موفق در جشنواره آماده کنند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه فیلم کوتاه بیان کرد: استقبال نسل جوان از عرصه فیلمسازی و وجود استعدادهای متعدد در این حوزه، ضرورت حمایت مستمر از تولید آثار هنری را دوچندان کرده است.

فرهادی ادامه داد: حوزه هنری استان کردستان در راستای کشف، جذب و پرورش استعدادهای جوان، برگزاری کارگاه‌ها و ورک‌شاپ‌های تولیدمحور را در طول سال در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تجربه فیلمسازان برجسته استان، زمینه رشد فیلمسازی را بیش از پیش فراهم کند.

وی با اشاره به محورهای پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای گفت: بخشی از موضوعات جشنواره متأثر از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تعریف شده و لازم است فیلمسازان استان در فضایی تخصصی به بررسی ایده‌ها و فیلمنامه‌های خود بپردازند.

فرهادی خاطرنشان کرد: حضور در این کارگاه رایگان است و در پایان دوره نیز ضمن ارائه گواهی حضور، از ایده‌ها و طرح‌های برتر شرکت‌کنندگان برای تولید اثر توسط حوزه هنری استان کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج حمایت خواهد شد.

وی درباره نحوه ثبت‌نام نیز اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از طریق تماس با شماره ۰۸۷-۳۳۲۳۲۹۳۳ یا ارسال مشخصات فردی در پیام‌رسان‌های بله و ایتا و یا پیامک به شماره ۰۹۹۲۲۱۶۰۶۶۵ ثبت‌نام کنند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: این کارگاه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می‌شود و با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.