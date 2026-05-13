۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

کارگاه تخصصی تولید فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان از برگزاری کارگاه یک‌روزه «از ایده تا تولید» ویژه فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای با حضور جمعی از فیلمسازان و هنرمندان جوان استان در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی صبح چهار شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از برگزاری کارگاه یک‌روزه «از ایده تا تولید» فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه با محوریت طراحی ایده، فیلمنامه و کارگردانی و با حضور دکتر جلال نصیری هانیس و زانیار لطفی، از فیلمسازان و مدرسین سینما و تلویزیون، برای هنرجویان و فیلمسازان جوان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتشار فراخوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای افزود: این رویداد فرصت مناسبی برای فیلمسازان توانمند استان کردستان است تا با هم‌افزایی، تبادل تجربه و مرور دانش تخصصی، خود را برای حضوری گسترده و موفق در جشنواره آماده کنند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه فیلم کوتاه بیان کرد: استقبال نسل جوان از عرصه فیلمسازی و وجود استعدادهای متعدد در این حوزه، ضرورت حمایت مستمر از تولید آثار هنری را دوچندان کرده است.

فرهادی ادامه داد: حوزه هنری استان کردستان در راستای کشف، جذب و پرورش استعدادهای جوان، برگزاری کارگاه‌ها و ورک‌شاپ‌های تولیدمحور را در طول سال در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تجربه فیلمسازان برجسته استان، زمینه رشد فیلمسازی را بیش از پیش فراهم کند.

وی با اشاره به محورهای پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای گفت: بخشی از موضوعات جشنواره متأثر از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تعریف شده و لازم است فیلمسازان استان در فضایی تخصصی به بررسی ایده‌ها و فیلمنامه‌های خود بپردازند.

فرهادی خاطرنشان کرد: حضور در این کارگاه رایگان است و در پایان دوره نیز ضمن ارائه گواهی حضور، از ایده‌ها و طرح‌های برتر شرکت‌کنندگان برای تولید اثر توسط حوزه هنری استان کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج حمایت خواهد شد.

وی درباره نحوه ثبت‌نام نیز اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از طریق تماس با شماره ۰۸۷-۳۳۲۳۲۹۳۳ یا ارسال مشخصات فردی در پیام‌رسان‌های بله و ایتا و یا پیامک به شماره ۰۹۹۲۲۱۶۰۶۶۵ ثبت‌نام کنند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: این کارگاه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می‌شود و با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.

