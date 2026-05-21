فیلمسازان جوان کردستان برای حضور در جشنواره فیلم ۱۰۰ آماده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یکروزه «از ایده تا تولید» فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای صبح پنجشنبه با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و دفتر انجمن سینمای جوانان سنندج در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، جلال نصیری هانیس و زانیار لطفی مباحثی در زمینه طراحی ایده، فیلمنامهنویسی و کارگردانی فیلمهای کوتاه ۱۰۰ ثانیهای را برای شرکتکنندگان تشریح کردند.
این دوره با هدف آمادهسازی فیلمسازان جوان استان برای حضور در پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای و دومین دوره جشنواره ملی نسل امید برگزار شد و حدود ۶۰ نفر از هنرمندان و هنرجویان عرصه فیلمسازی در آن حضور داشتند.
در بخش نخست کارگاه، اساتید با مرور آثار برگزیده ادوار مختلف جشنواره فیلم ۱۰۰ و همچنین بررسی نمونههایی از آثار فیلمسازان کردستانی، ویژگیها و شاخصههای فیلمهای کوتاه ۱۰۰ ثانیهای را مورد تحلیل قرار دادند.
همچنین در بخش عملی کارگاه، ایدهها و طرحهای شرکتکنندگان با موضوع «وطندوستی» و «جوانی جمعیت» در قالب نشستهای تخصصی بررسی و ارزیابی شد و هنرجویان با مشارکت اساتید به تکمیل و توسعه ایدههای خود پرداختند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حضور در این کارگاه برای فیلمسازان استان رایگان بود و مقرر شد طرحها و ایدههای برتر پس از تأیید نهایی، از سوی حوزه هنری کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج برای تولید مورد حمایت قرار گیرند.
