به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفت‌وگو و هم‌اندیشی سیدمحمدرضا جوادی با جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی و اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان نهاوند به منظور بررسی مسائل، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های هنری این شهرستان برگزار شد.

جوادی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر اهمیت جایگاه فرهنگ و هنر در توسعه اجتماعی جامعه تأکید کرد و ادامه داد: هنرمندان سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی کشور هستند و حمایت و پشتیبانی از آنان یکی از اولویت‌های جدی و راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی شهرستان نهاوند، افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های گوناگون هنری برخوردار است؛ از این رو تقویت زیرساخت‌ها و فراهم آوردن فضاهای مناسب برای گسترش فعالیت‌های هنرمندان این دیار امری ضروری به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، تحقق عدالت فرهنگی و فعال شدن جریان‌های هنری در تمامی شهرستان‌ها را از سیاست‌های اصلی این اداره‌کل برشمرد و افزود: نگاه ما مبتنی بر توزیع متوازن امکانات، برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی در سراسر استان است تا شهرستان‌ها نیز بتوانند سهم شایسته و حقیقی خود را از این برنامه‌ها دریافت کنند.

وی در همین راستا از برنامه‌ریزی برای تمرکززدایی رویدادها خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، میزبانی بخشی از جشنواره‌ها و رویدادهای مهم استانی به شهرستان نهاوند واگذار شود.

جوادی در پایان، پیگیری مستمر مسائل رفاهی از جمله بیمه هنرمندان، حمایت و تقویت انجمن‌های فرهنگی و هنری و همچنین توجه ویژه به کشف و پرورش استعدادهای نسل جوان هنرمند را از دیگر برنامه‌های مهم و در دستور کار اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد.