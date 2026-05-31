  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

فراخوان پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ منتشر شد

فراخوان پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ منتشر شد

فراخوان پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با محوریت سه بخش اصلی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، فراخوان پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با محوریت سه بخش اصلی «نبرد برای آینده»، «نبرد برای کودکان جهان» و «نبرد برای وطن»، منتشر شد.

آثار متقاضی حضور در سه بخش اصلی این جشنواره باید در قالب فیلم کوتاه و با مدت‌زمان حداکثر ۱۰۰ ثانیه تولید شده باشند. البته در بخش «نبرد برای وطن»، فیلم‌هایی با مدت‌زمان تا ۳۰۰ ثانیه نیز امکان شرکت خواهند داشت.

بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا پایان روز دهم مرداد تعیین شده است.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی در شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر، شرایط شرکت و نحوه ارسال آثار می‌توانند به اطلاعیه رسمی جشنواره و یا به آدرس سایت www.۱۰۰fest.com مراجعه کنند.

کد مطلب 6845698
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها