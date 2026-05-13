به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: پیرو نامههای قبلی درباره سامانه ثبت گندم، جو، چای و روغن، اکنون فرآیند صدور مجوز ثبت مواد اولیه وارداتی و تولیدی برای اقلامی مانند برنج سفید، برنج قهوهای، برنج فرآوری نشده، انواع لوبیا شامل سفید، قرمز، چیتی، چشم بلبلی، کپسولی و کشاورزی، عدس معمولی، عدس قرمز یا دال عدس، باقلای سبز خشک و لپه باقلای زرد خشک نیز صرفاً از طریق سامانه https://irc.ttac.ir و با ورود مسئول فنی شرکتهای واردکننده به بخش غذایی و آشامیدنی امکانپذیر است.
وی با تأکید بر تداوم مسئولیتهای قانونی ذینفعان گفت: مسئولیتهای شرعی، قانونی، حقوقی، کیفری، معنوی و همچنین تضمین اصالت و سلامت کالا، کماکان بر عهده مسئول فنی و صاحبان امضای مجاز و صاحب کالا شرکتها بوده و این مهم با راهاندازی سامانه جدید، تغییری نکرده است.
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: برای تسهیل فرآیند ثبت درخواست، راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآوردههای غذایی و آشامیدنی کارتابل مسئول فنی و همچنین راهنمای ثبت برند غذایی و آشامیدنی در سامانه مدیریت پروانهها، بخش صدور پروانه مستندات و پنل مستندات، بهصورت کامل در دسترس کاربران قرار گرفته است.
بهفر خاطرنشان کرد: از تاریخ ابلاغ این شیوهنامه، درخواستهای ثبت و صدور پروانه ساخت و ورود اقلام یادشده در سامانه قدیم قابل بررسی نخواهد بود و همه ذینفعان اعم از مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده و واردکننده مواد غذایی و آشامیدنی، میبایست فرآیندهای مربوطه را صرفاً از طریق سامانه جدید پیگیری کنند.
