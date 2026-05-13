آمار بستری های جنگ به کمتر از ۴۰ نفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کرمانپور، روز چهارشنبه در نشست خبری هفته سلامت، افزود: تبیین ابعاد انسانی جنگ اخیر نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی میان دو مقوله «امنیت» و «سلامت» است. در حالی که سازمان جهانی بهداشت روز جهانی سلامت را با تکیه بر علم نام‌گذاری کرده بود، ایران با توجه به شرایط جنگی، شعار داخلی خود را به «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» تغییر داد تا بر صیانت از مرزهای سلامت در سایه اقتدار ملی تأکید کند.

وی ادامه داد: در طول دوران نبرد، تیم‌های سلامت با استقرار در مناطق مختلف، موفق به ویزیت و تحت نظر قرار دادن ۴۰ هزار مجروح شدند که تمامی این خدمات به‌صورت کاملاً رایگان ارائه شده است. طبق آخرین آمار، تعداد شهدای این نبرد به ۳ هزار و ۴۸۳ نفر رسیده است. همچنین، همکاران نظام سلامت موفق شدند نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را در محل حادثه درمان کرده و هزار و ۳۰۰ عمل جراحی حیاتی را برای نجات مجروحان به سرانجام برسانند. در حال حاضر، با بهبود روند درمان، تعداد افراد بستری در مراکز درمانی به زیر ۴۰ نفر کاهش یافته است.

کرمانپور اذعان کرد: تمامی استان‌های کشور به‌نحوی تحت تأثیر تبعات جنگ قرار گرفته‌اند. در این میان، تنها استان خراسان شمالی از درگیری مستقیم دور ماند که البته این استان نیز با پذیرایی و ارائه خدمات درمانی به حجم گسترده‌ای از مسافران و پناهجویان، نقش پشتیبانی مهمی را در نظام سلامت ایفا کرد.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت روز گذشته مبلغی را جهت بازسازی زیرساخت‌های درمانی که در جریان حملات مورد هدف قرار گرفته بودند، اختصاص داده است تا روند نوسازی مراکز آسیب‌دیده با سرعت بیشتری آغاز شود. در یکی از روزهای بحرانی، حوالی ظهر، آمبولانس‌های حامل دانش‌آموزان مجروح مدرسه «شجره طیبه» میناب به مراکز درمانی سرازیر شدند. در این حادثه، ۹۲ کودک خردسال در حالی که غرق در خون بودند و هیچ‌یک از اعضای خانواده‌شان در کنارشان حضور نداشتند، به تیم‌های سلامت سپرده شدند.

کرمانپور اظهار داشت: یکی از شاهدان عینی در کادر درمان روایت می‌کند که در آن لحظات بحرانی، پرستاران با صحنه‌ای مواجه شدند که تحمل آن فراتر از توان انسانی بود؛ با این حال، وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی مانع از درنگ شد. در میان کادر درمان، پرستاری حضور داشت که فرزندان خودش نیز در همان مدرسه (شجره طیبه) مشغول به تحصیل بودند و با وجود نگرانی شدید از سرنوشت جگرگوشه‌هایش، بی‌وقفه به مداوای سایر کودکان مجروح پرداخت.

وی اضافه کرد: با توجه به ابعاد گسترده این وقایع در منطقه میناب و جزایر هرمزگان، دستور ویژه‌ای برای مستندسازی تجربیات مجروحان و فداکاری‌های کادر سلامت صادر شده است. این مستندات قرار است به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی «مقاومت سلامت» در جنگ اخیر تدوین شود تا یادآور روزهایی باشد که سپیدپوشان ایران، در سخت‌ترین شرایط و در حالی که خود داغدار یا نگران خانواده‌هایشان بودند، لحظه‌ای سنگر خدمت را رها نکردند.