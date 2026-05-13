۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

برپایی نمایشگاه نقاشی «۱۶۸ پروانه، پروانه دردانه» در نهاوند

همدان _ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند از افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده همایش نقاشی با عنوان «۱۶۸ پروانه، پروانه دردانه» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی صبح چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه نقاشی «۱۶۸ پروانه، پروانه دردانه» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و به یاد رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید میناب برپا شده است تا زبان هنر، پیام‌رسان ایثار و مظلومیت این عزیزان به نسل نو باشد.

وی افزود: در این رویداد هنری از بین ۱۲۰ اثر حدود ۷۰ آثار منتخب دانش‌آموزان که با نگاهی عاطفی و صادقانه به موضوع شهادت و ایثار پرداخته‌اند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند بیان کرد: خلق این آثار به دست کودکان و نوجوانان نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل جدید با ارزش‌های دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز است. ما بر این باوریم که زبان نقاشی، یکی از گویاترین ابزارها برای انتقال مفاهیم والای انسانی و مذهبی به جامعه است.

شایان ذکر است این نمایشگاه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی امام خمینی ره نهاوند، همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۳ میزبان علاقه‌مندان و خانواده‌های نهاوندی ودانش آموزان خواهد بود تا یاد پروانه‌های پرکشیده میناب در خاطره‌ها جاودانه بماند.

