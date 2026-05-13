برپایی نمایشگاه نقاشی «۱۶۸ پروانه، پروانه دردانه» در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی صبح چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه نقاشی «۱۶۸ پروانه، پروانه دردانه» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و به یاد رهبر شهید و دانشآموزان شهید میناب برپا شده است تا زبان هنر، پیامرسان ایثار و مظلومیت این عزیزان به نسل نو باشد.
وی افزود: در این رویداد هنری از بین ۱۲۰ اثر حدود ۷۰ آثار منتخب دانشآموزان که با نگاهی عاطفی و صادقانه به موضوع شهادت و ایثار پرداختهاند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند بیان کرد: خلق این آثار به دست کودکان و نوجوانان نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با ارزشهای دفاع مقدس و شهدای دانشآموز است. ما بر این باوریم که زبان نقاشی، یکی از گویاترین ابزارها برای انتقال مفاهیم والای انسانی و مذهبی به جامعه است.
شایان ذکر است این نمایشگاه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی امام خمینی ره نهاوند، همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۳ میزبان علاقهمندان و خانوادههای نهاوندی ودانش آموزان خواهد بود تا یاد پروانههای پرکشیده میناب در خاطرهها جاودانه بماند.
