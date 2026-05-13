به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، به همراه جمعی از مدیران شهری با مالکان واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم که به‌ طور موقت در هتل انقلاب اسکان یافته‌اند، دیدار کرد. در جریان این بازدید ضمن دیدار و گفتگو با خانواده‌هایی که منزل آنها در جنگ اخیر مورد اصابت و تخریب قرار گرفته و غیر قابل سکونت بود، در جریان مسائل و نیازهای آنان قرار گرفت.

وی در جریان این دیدار با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت انسانی شهروندان آسیب‌دیده و تسریع بی‌وقفه در رسیدگی به مسائل و موضوعات آنان اظهار کرد: مجموعه شهرداری منطقه از روزهای نخست جنگ رمضان، از طریق برنامه‌ریزی در زمینه تامین نیازهای اساسی و معیشتی، خدمات‌رسانی و حضور موثر در محل اصابت، رسیدگی به مسائل اسکان موقت در هتل‌های پایتخت و خدمات اجتماعی و فرهنگی به شهروندانی که در این حادثه متحمل خسارت شده‌اند، حمایت های لازم را انجام داده است.

مرتضوی با شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات مالکان آسیب‌دیده افزود: در حال حاضر، باتوجه به دستورات شهردار پایتخت و دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری تهران برای کمک به بازگشت این خانواده‌ها به شرایط پایدار زندگی، پرداخت ودیعه مسکن را به صورت امانی در دستور کار قرار داده است و در بازه زمانی تعیین شده، وضعیت تمامی خانواده‌ها برای تهیه و اجاره مسکن مشخص و تعیین تکلیف می‌شود.

در جریان این بازدید، مدیران شهری نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، روند ارزیابی خسارات و برنامه‌های در دست اجرا برای بهبود شرایط خانواده‌ها ارائه کردند.