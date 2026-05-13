  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

هفت سال تلاش برای رسیدن به آرزوی ساخت یک سه‌گانه

هفت سال تلاش برای رسیدن به آرزوی ساخت یک سه‌گانه

اکران ویژه فیلم سینمایی «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، اکران ویژه فیلم سینمایی «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی محمد حسین‌خانی شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

احمد بهرامی کارگردان اثر با تشکر از گروه سینمایی «هنر و تجربه» و استقبال خوب مخاطبان گفت: من سه‌گانه‌ای به نام‌های «شهر خاموش»، «دشت خاموش» و «مرد خاموش» ساختم که بسیاری از مخاطبان امروز ۲ فیلم دیگر را دیده‌اند و دیگر مخاطبان نیز می‌توانند از فیلیمو و فیلم‌نت این آثار را ببینند. «مرد خاموش» آخرین فیلم این سه‌گانه است البته به‌تنهایی قصه خودش را دارد.

وی افزود: این فیلم در نوع خودش بسیار جالب است و در سینمای ایران در مدل خودش نمونه دیگری ندارد. من سه فیلم سیاه‌وسفید، چهار به سه و سکانس پلان ساخته‌ام که فیلم‌های سختی بودند و اینکه چگونه توانستم باقی آثارم را بسازم به دلیل وجود افرادی مانند محمد حسین‌خانی عزیز همین‌طور تهیه‌کننده‌های دیگر آثارم یعنی آقای رضا محقق و آقای سعید بشیری است.

بهرامی عنوان کرد: من همواره از عوامل آثارم تشکر کرده‌ام اما این عزیزان هفت سال است که همراه من هستند و در این سه‌گانه و دیگر فیلم‌ها همکاری داشتند؛ بنابراین اگرچه این آثار به نام من تمام می‌شوند اما تمام این دوستان در این سال‌ها همراه من بوده‌اند و کاری کردند که من به آرزویم که تکمیل این سه‌گانه بود برسم.

محمد حسین‌خانی تهیه‌کننده «مرد خاموش» نیز با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی این فیلم فیلمبرداری منحصربه‌فرد آن است که توسط مسعود امینی تیرانی انجام شده است و از او بسیار متشکرم. همین‌طور از علی باقری عزیز که از ابتدا تا انتها و در طول فیلمبرداری‌ها با مشقت فراوان روبرو بود نیز بسیار ممنونم.

وی تصریح کرد: شرایط فیلمبرداری شهرک سینمایی به‌ دلیل آب‌وهوای خاص آن بسیار دشوار بود و تمام عوامل فیلم صبورانه همکاری کردند تا این سه‌گانه تکمیل شد. یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی من همکاری و همراهی با احمد بهرامی عزیز بود و ما بیش از آنکه در مقام تهیه‌کننده و کارگردان باشیم دوست و رفیق هستیم و یکی از لطف‌های خداوند به من این بوده که با احمد بهرامی و همسرش خانم ناهید عزیزی صدیق آشنا شدم.

علی باقری بازیگر فیلم نیز با اشاره به غیرمنتظره بودن استقبال مخاطبان بیان کرد: حقیقتا اگر همکاری تک‌تک عوامل نبود این فیلم بدین شکل ساخته نمی‌شد و به پرده نمی‌رسید.

کد مطلب 6828614
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه