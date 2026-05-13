به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، اکران ویژه فیلم سینمایی «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیهکنندگی محمد حسینخانی شامگاه سهشنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
احمد بهرامی کارگردان اثر با تشکر از گروه سینمایی «هنر و تجربه» و استقبال خوب مخاطبان گفت: من سهگانهای به نامهای «شهر خاموش»، «دشت خاموش» و «مرد خاموش» ساختم که بسیاری از مخاطبان امروز ۲ فیلم دیگر را دیدهاند و دیگر مخاطبان نیز میتوانند از فیلیمو و فیلمنت این آثار را ببینند. «مرد خاموش» آخرین فیلم این سهگانه است البته بهتنهایی قصه خودش را دارد.
وی افزود: این فیلم در نوع خودش بسیار جالب است و در سینمای ایران در مدل خودش نمونه دیگری ندارد. من سه فیلم سیاهوسفید، چهار به سه و سکانس پلان ساختهام که فیلمهای سختی بودند و اینکه چگونه توانستم باقی آثارم را بسازم به دلیل وجود افرادی مانند محمد حسینخانی عزیز همینطور تهیهکنندههای دیگر آثارم یعنی آقای رضا محقق و آقای سعید بشیری است.
بهرامی عنوان کرد: من همواره از عوامل آثارم تشکر کردهام اما این عزیزان هفت سال است که همراه من هستند و در این سهگانه و دیگر فیلمها همکاری داشتند؛ بنابراین اگرچه این آثار به نام من تمام میشوند اما تمام این دوستان در این سالها همراه من بودهاند و کاری کردند که من به آرزویم که تکمیل این سهگانه بود برسم.
محمد حسینخانی تهیهکننده «مرد خاموش» نیز با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: یکی از ویژگیهای اصلی این فیلم فیلمبرداری منحصربهفرد آن است که توسط مسعود امینی تیرانی انجام شده است و از او بسیار متشکرم. همینطور از علی باقری عزیز که از ابتدا تا انتها و در طول فیلمبرداریها با مشقت فراوان روبرو بود نیز بسیار ممنونم.
وی تصریح کرد: شرایط فیلمبرداری شهرک سینمایی به دلیل آبوهوای خاص آن بسیار دشوار بود و تمام عوامل فیلم صبورانه همکاری کردند تا این سهگانه تکمیل شد. یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من همکاری و همراهی با احمد بهرامی عزیز بود و ما بیش از آنکه در مقام تهیهکننده و کارگردان باشیم دوست و رفیق هستیم و یکی از لطفهای خداوند به من این بوده که با احمد بهرامی و همسرش خانم ناهید عزیزی صدیق آشنا شدم.
علی باقری بازیگر فیلم نیز با اشاره به غیرمنتظره بودن استقبال مخاطبان بیان کرد: حقیقتا اگر همکاری تکتک عوامل نبود این فیلم بدین شکل ساخته نمیشد و به پرده نمیرسید.
