به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب فرهنگ و هنر استان همدان با تاکید بر ضرورت بازتعریف رویکرد فرهنگی کشور متناسب با جایگاه بین‌المللی ایران، از پیگیری جدی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان همدان از جمله راه‌اندازی شهرک سینمایی، احداث تالار بزرگ و موزه هنرهای معاصر خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه متفاوت امروز ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: سینما و هنر کشور باید متناسب با این جایگاه والا و با نگاهی جهانی که مبتنی بر هویت اصیل ایرانی باشد، حرکت کند و این امر نیازمند بازتعریف رویکرد فرهنگی کشور است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به اهمیت توسعه و احیای زیرساخت‌های فرهنگی استان پرداخت و تصریح کرد: راه‌اندازی شهرک سینمایی همدان همچنان در دستور کار تخصصی قرار دارد و موضوع تامین و تعیین تکلیف زمین این پروژه را با جدیت دنبال می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: احداث تالار بزرگ و موزه هنرهای معاصر از دیگر اولویت‌های زیرساختی استان در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی با بیان اینکه همدان از ظرفیت‌های مناسبی در زمینه امکانات فرهنگی برخوردار است، بر لزوم بهره‌برداری بهینه‌تر از این ظرفیت‌ها تاکید کرد و افزود: شکوفایی فعالیت‌های فرهنگی و هنری ارتباط مستقیمی با ثبات و رفاه عمومی دارد و بی‌تردید هر اندازه رفاه و آرامش بیشتری در جامعه شکل بگیرد، زمینه برای بروز خلاقیت و فعالیت موثرتر هنرمندان نیز فراهم‌تر خواهد شد.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت مستمر از رویدادهای هنری استان اشاره و خاطرنشان کرد: ما هر سال برای برگزاری شایسته «جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان» در همدان با تمام توان پای کار هستیم چرا که این رویداد نقش بسزایی در ارتقای جایگاه هنرمندان تئاتر استان و معرفی ظرفیت‌های غنی فرهنگی همدان در سطوح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی همدان یادآور شد: با وجود اینکه برای جایگاه بوعلی‌سینا در مجلس ردیف بودجه ملی پیش‌بینی شده است، اما هنوز نتوانسته‌ایم ابعاد بین‌المللی این شخصیت برجسته را آن‌گونه که شایسته است به نمایش بگذاریم و به همین دلیل احداث ساختمان بنیاد بوعلی‌سینا و ایجاد مرکز مطالعات تمدنی غرب کشور از جمله طرح‌های مهمی است که برای تقویت جایگاه علمی و فرهنگی همدان دنبال می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر لزوم خودباوری و توجه به ظرفیت‌های بومی استان گفت: فعالان فرهنگی باید بیش از پیش به معرفی داشته‌ها و مفاخر همدان بپردازند و هر گامی که در مسیر توسعه فرهنگی همدان برداشته شود، در حقیقت خدمتی ارزشمند به مردم شریف این استان است و انتظار می‌رود تمامی دغدغه‌مندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، برای اعتلای جایگاه فرهنگی همدان همدل و هم‌صدا در کنار یکدیگر قرار گیرند.