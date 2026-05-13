فرصت ویژه دریافت گواهی مهارت در یزد

احمد طالبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام آزمونهای ادواری فنی و حرفهای تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد و این آزمونها فرصتی مناسب برای افراد دارای مهارت و تکنسینها است تا بدون نیاز به شرکت در دورههای آموزشی، از طریق آزمون، گواهینامه رسمی مهارت دریافت کنند.
وی افزود: افراد ۱۵ سال به بالا که در رشتههای فنی و خدماتی دارای تخصص و تجربه هستند، میتوانند با مراجعه به سامانه advari.irantvto.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند و پس از قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر مهارت دریافت کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد بیان کرد: این گواهینامه دارای اعتبار بینالمللی بوده و امکان دریافت پروانه کسب، بهرهمندی از تسهیلات اشتغالزایی و استفاده از بیمه را برای افراد فراهم میکند.
طالبی با اشاره به اجرای پویش ملی «امداد ایران ماهر» گفت: برگزاری ویژه این آزمونها در راستای حمایت از نیروهای متخصص و ماهر برای حضور در بازسازی مناطق آسیبدیده انجام میشود.
وی ادامه داد: داوطلبانی که در پویش «امداد ایران ماهر» ثبتنام کرده و به مناطق آسیبدیده اعزام شوند، میتوانند بدون شرکت در کلاسهای آموزشی فنی و حرفهای و صرفاً از طریق آزمون ادواری، گواهینامه رسمی مهارت دریافت کنند.
طالبی در پایان از افراد ماهر استان یزد دعوت کرد با ثبتنام در این آزمونها، ضمن دریافت گواهینامه معتبر، در مسیر خدمترسانی و بازسازی کشور نقشآفرینی کنند.
نظر شما