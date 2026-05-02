پلمب ۳۸۰ تجهیزات بازی غیراستاندارد در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزیزی با تشریح گزارش عملکرد فنی این ادارهکل در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: بازرسی از تجهیزات شهربازی و زمینهای بازی براساس الزامات استانداردهای ملی و توسط شرکتهای تأیید صلاحیتشده انجام میشود.
وی افزود: در این بازرسیها، پارامترهای حساسی نظیر استحکام سازه، عملکرد سیستمهای ایمنی، اتصالات مکانیکی، سیستمهای کنترلی و الکتریکی و همچنین شرایط نگهداری تجهیزات بهطور دقیق ارزیابی میگردد.
عزیزی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۳۱۵ مورد بازرسی فنی انجام شده که این آمار نسبت به سال پیش از آن رشد قابل توجهی داشته است. حاصل این نظارتهای مستمر، صدور ۱۲۷۲ مجوز بهرهبرداری سالانه برای تجهیزاتی بود که انطباق کامل با استانداردهای ملی داشتند.
مدیرکل استاندارد فارس در ادامه با تأکید بر عدم اغماض در حفظ جان شهروندان، بهویژه کودکان، تصریح کرد: در مواردی که نقص فنی مؤثر در ایمنی مشاهده شد، اقدامات قانونی بلافاصله صورت گرفت که منجر به پلمب ۳۸۰ مورد تجهیزات بازی و تفریحی در سطح استان شد تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
عزیزی با اشاره به پایداری فعالیتهای نظارتی در سال گذشته، بیان کرد: علیرغم محدودیتها و شرایط خاص ناشی از بحرانهای سال گذشته (دو جنگ تحمیلی)، کارکنان متعهد و متخصص ادارهکل استاندارد فارس با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، اجازه ندادند خللی در فرایند بازرسیها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایجاد شود.
وی از بهرهبرداران مراکز تفریحی خواست تا با رعایت دقیق ضوابط فنی و نگهداری اصولی تجهیزات، بستر ایمنی را برای تفریح خانوادهها فراهم آورند و تأکید کرد که نظارتهای نامحسوس و بازرسیهای ادواری در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
صدور بیش از ۴۳۰۰ گواهی ایمنی آسانسور در فارس
مدیرکل استاندارد استان فارس در ادامه سخنان خود از صدور ۴۳۴۰ تأییدیه ایمنی آسانسور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آمار نشاندهنده رشد قابل توجه نظارتهای فنی و ارتقای شاخصهای ایمنی عمومی در سطح استان است.
عزیزی با تشریح جزئیات بازرسیهای تخصصی انجامشده اظهار کرد: تمامی گواهیهای صادرشده در سال گذشته، پس از انجام آزمونهای عملکردی دقیق و انطباق کامل با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۰۳ صادر شدهاند. در این فرایند، اجزای کلیدی ایمنی شامل سیستم ترمز، گاورنر، پاراشوت، قفلهای ایمنی دربها، عملکرد تابلو فرمان و سایر مکانیزمهای حفاظتی بهطور دقیق مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر سال گذشته تصریح کرد: تحقق این رشد در صدور گواهیها در حالی صورت گرفت که کشور با محدودیتها و شرایط دشوار ناشی از دو جنگ تحمیلی مواجه بود. استمرار فعالیتهای فنی در چنین وضعیتی، محصول فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و تخصص بالای کارکنان متعهد استاندارد فارس است که وظایف نظارتی خود را در جهت صیانت از جان شهروندان بدون وقفه ادامه دادند.
مدیرکل استاندارد فارس، افزایش تعداد تأییدیهها را نشانهای از ارتقای آگاهی مالکان ساختمانها و مجریان حوزه آسانسور دانست و افزود: خوشبختانه شاهد هستیم که بهرهبرداران بیش از پیش نسبت به الزامات ایمنی حساس شدهاند و این موضوع نقش مهمی در ارتقای امنیت عمومی و کاهش مخاطرات استفاده از تجهیزات عمودی دارد.
عزیزی در پایان بیان کرد: این ادارهکل با تداوم نظارتهای فنی، همکاری با شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیتشده و توسعه برنامههای اطلاعرسانی عمومی، مسیر ارتقای سطح ایمنی تجهیزات مشمول استاندارد اجباری را با جدیت دنبال خواهد کرد.
