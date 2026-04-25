بیتا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی مدیریت ترویج در توانمندسازی و آموزش فعالان بخش کشاورزی اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای دوره‌های مهارتی، ایجاد، ارتقاء و یا ترمیم مهارت‌های شاغلان بخش کشاورزی، علاقه‌مندان به ورود به عرصه‌های تولیدی و همچنین متقاضیان جویای شغل، بر اساس ضوابط و استانداردهای آموزشی است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۷۳ عنوان دوره آموزشی در حوزه‌های مختلف زراعی، باغی، صنایع تبدیلی، مکانیزاسیون، دام، طیور و زنبور عسل در شهرستان‌های استان برگزار شد که در مجموع ۸ هزار و ۴۱۰ نفر فراگیر در این دوره‌ها شرکت کرده و ۲۲ هزار و ۸۶۴ نفر روز آموزش را پشت سر گذاشتند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی به مزایای شرکت در این دوره‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌کنندگان پس از قبولی در آزمون پایان دوره، گواهی معتبر شرکت در دوره را از طریق سامانه «سابک» دریافت می‌کنند. این گواهی مبنایی برای دریافت وام‌های اشتغال خرد از بانک‌ها خواهد بود.

احمدیان، با تاکید بر استمرار این روند در سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: دوره های مهارتی بهره‌برداران با اولویت‌بندی بر اساس نیازهای واقعی آنان، با جدیت بیشتری در سطح استان پیگیری و اجرا خواهد شد تا شاهد تحول هرچه بیشتر در بخش کشاورزی استان باشیم.