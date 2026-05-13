به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه سه جلدی پژوهشی درباره نهج البلاغه این مراسم امروز چهارشنبه، ۱۳ می ۲۰۲۶(۲۳ اردیبهشت) در سالن شیخ انصاری در مجمع فکری امام مرتضی(ع) در نجف اشرف، با حضور گروهی از علمای حوزه علمیه، پژوهشگران و علاقه‌مندان به میراث اسلامی برگزار خواهد شد.

شیخ قیس العطار، مدیر مرکز میراث اسلامی وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان عباسی اظهار کرد: این اثر یکی از آثار علمی است که متن را مستند کرده و نسخه‌های مختلف نهج‌البلاغه و سوابق آن را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد که تیم پژوهشی بر ۱۰ نسخه خطی نفیس که شامل بخش زیادی از خوانش‌های نهج‌البلاغه است،استناد کرده است.

العطار افزود: استناد بر این نسخ خطی به تولید متنی کمک کرده است که مطابق با اصول دقیق تحقیق بوده و به دقت علمی نزدیک‌تر است و نسخه‌ای مستند و قابل اعتماد از این اثر مهم اسلامی را در اختیار محققان و علاقه‌مندان قرار داده است.

این اثر به عنوان بخشی از تلاش‌های بخش امور معارف اسلامی و انسانی برای خدمت به میراث اسلامی و احیای متون علمی براساس روش‌های علمی تخصصی منتشر شده است.