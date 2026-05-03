به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کلمات سید العرب ابی‌الحسن علی‌بن‌ابی‌طالب»، اثری ارزشمند در حوزه حدیث و ادبیات اسلامی است که به گردآوری سخنان گهربار امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام اختصاص دارد. این کتاب که بر اساس یک نسخه خطی کهن تصحیح و منتشر شده، از اهمیت ویژه‌ای برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به معارف علوی برخوردار است. انتشار این اثر، افق تازه‌ای را در زمینه آشنایی با روایات و کلمات امام علی (ع) گشوده است.

«کلمات سید العرب اباالحسن علی‌بن‌ابی‌طالب» توسط شریف ابوالحسن محمدبن‌طاهر جعفری اصفهانی، ملقب به «اشرف جعفری»، از سادات و محدثان برجسته شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری، به زبان عربی تألیف شده است. وی که در اصفهان می‌زیست، این مجموعه را به‌عنوان بخشی از میراث مکتوب شیعه در زمینه حدیث و کلمات امام علی(ع) به نگارش درآورد. هویت و جایگاه والای مؤلف، بر اعتبار و اهمیت این کتاب در میان آثار تراثی شیعی افزوده است.

سفری طی چندین قرن، از اصفهان تا کتابخانه سلیمانیه استانبول

آنچه این کتاب را بیش از پیش حائز اهمیت می‌سازد، کشف و استفاده از تنها نسخه خطی شناخته شده آن در کتابخانه سلیمانیه استانبول است. این نسخه که متعلق به قرن چهارم هجری و از کهن‌ترین متون موجود در زمینه کلمات امام علی(ع) است، تا پیش از این به صورت خطی باقی مانده و در دسترس محققان قرار نداشت. قدمت این نسخه، آن را به منبعی بی‌بدیل در مطالعات حدیثی تبدیل کرده است.

یکی از نکات برجسته درباره این کتاب، تقدم زمانی آن بر تدوین نهج‌البلاغه توسط سید رضی است. این مجموعه در شهری دور از بغداد (اصفهان) و هم‌عصر با تألیف نهج‌البلاغه یا پیش از آن گردآوری شده است. اگرچه بخش قابل توجهی از محتوای آن با نهج‌البلاغه مشترک است، اما تفاوت‌های لفظی و چینش روایات، نشان‌دهنده استفاده مؤلف از منابعی متفاوت با منابع سید رضی است. این ویژگی، کتاب را برای نقد و بررسی متون نهج‌البلاغه و تاریخچه آن بسیار ارزشمند ساخته است.

تصحیح و تحقیق این اثر توسط گروهی از پژوهشگران کتابخانه علامه مجلسی در قم و به سرپرستی سید حسن موسوی بروجردی انجام گرفته است. حاصل این تلاش، کتابی در ۷۸۸ صفحه و قطع وزیری است. به دلیل قدمت، انتساب به محدثی معتبر و ثبت کلمات امام علی (ع) با صورت‌هایی متفاوت از منابع بعدی، این کتاب در زمره منابع متقدم حدیثی قرار گرفته و از جایگاه والایی در مطالعات سند و متن روایات برخوردار است. رونمایی و برگزاری نشست‌های علمی متعدد در شهرهای قم و مشهد بر اهمیت این اثر در مطالعات نهج‌البلاغه و تاریخ تراث شیعی تأکید دارد.

کتاب «کلمات سید العرب ابی‌الحسن علی‌بن‌ابی‌طالب صلوات‌الله‌علیه» تألیف السید ابوالحسن محمدبن‌طاهر الجعفری الاصفهانی، درتصحیح گروه حدیث در موضوع دین، به عنوان اثر تقدیر ده در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.