به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر خراسان جنوبی با اشاره به نشست اخیر مرزی در ماهیرود، اظهار کرد: تعاملات و مراودات شکلگرفته در این نشست میتواند زمینهساز توسعه هرچه بیشتر شرق کشور و خراسان جنوبی باشد.
وی با تقدیر از پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی افزود: فضای مثبت و افق مشترکی که در نشست مرزی ایجاد شد، ظرفیتهای جدیدی را در حوزه واردات پنلهای خورشیدی و توسعه همکاریهای اقتصادی فراهم میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: مدیریت امور اراضی، گمرکات، برق منطقهای، محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط، تعامل بسیار خوبی با سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی دارند.
ذاکریان ادامه داد: پروژه ۳۰ مگاواتی نهبندان که از محل سرمایه خارجی می باشد از برنامه زمانبندی جلوتر است و تاکنون ۷۴ کانتینر تجهیزات مستقیما از کشور چین وارد استان شده و در محل پروژه مستقر شده است.
به گفته وی، با رفع برخی مسائل اداری، عملیات اجرایی نصب پنل ها آغاز خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم استقبال سرمایهگذاران خارجی از ایران و خراسان جنوبی افزود: با وجود فضاسازیهای ایرانهراسانه، همچنان سرمایهگذاران خارجی استان را مقصد سرمایهگذاری خود میدانند.
ذاکریان اظهار کرد: در اردیبهشت امسال دو مجوز سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژی خورشیدی صادر شده که یکی از آنها مربوط به نخستین سرمایهگذار عمانی استان در شهرستان سرایان است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه سرمایهگذاری خارجی در این بخش گفت: میزان سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش یافته که موفقیتی ارزشمند برای استان محسوب میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین از افزایش ظرفیت پروژههای دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی های تجدید پذیر خبر داد و افزود: ظرفیت پروژهها از ۱۸ مگاوات در ابتدای سال ۱۴۰۴ اکنون به ۴۸ مگاوات رسیده است.
ذاکریان در ادامه با اشاره به اجرای مزرعه خورشیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خراسان جنوبی گفت: با موافقت وزیر اقتصاد، احداث نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی در شهرستان فردوس در مسیر پیگیری و اجرا است.
وی بیان کرد: زمین این پروژه تخصیص یافته و قرار است کنسرسیومی متشکل از حوزه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برای اجرای یکی از بزرگترین مزارع خورشیدی در خراسان جنوبی تشکیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: برای جبران ناترازی انرژی باید سرعت اجرای پروژههای بزرگ افزایش یابد و زمینه حضور سرمایهگذاران کلان بیش از گذشته فراهم شود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: با همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت مدیریت ارشد استان، امید میرود پروژههای مهم انرژی خورشیدی خراسان جنوبی در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسند.
