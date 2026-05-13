۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

تجهیز ۳۰۰ دهیاری ایلام برای پیشگیری از بحران‌های طبیعی

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از تجهیز ۳۰۰ دهیاری ایلام برای پیشگیری از بحران‌های طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پاکدل‌نژاد ظهر چهارشنبه در آستانه روز جهانی جنگل و در نشست مشترک با همکاران منابع طبیعی، عشایر و تشکل‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: استان ایلام در سال جاری از نخستین استان‌های کشور در ثبت بارش‌های مناسب بوده و این موضوع اهمیت مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از بحران افزود: با تشکیل ستاد مدیریت بحران و برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌های محیط‌زیستی و جامعه عشایری، رویکرد اصلی ما در مدیریت بحران «پیشگیری» بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام ادامه داد: در همین راستا، ۳۰۰ دهیاری در سطح استان تجهیز شده‌اند و برای کاهش خطرات و مدیریت بحران در روستاها بیش از ۲۶۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

پاکدل‌نژاد با بیان اینکه تجهیزات و بودجه بدون تغییر نگرش اثربخشی لازم را نخواهند داشت، گفت: ما ریشه در این سرزمین داریم و به عشایری و روستایی بودن خود افتخار می‌کنیم، اما این افتخار زمانی معنا پیدا می‌کند که با فرهنگ‌سازی همراه باشد.

وی تأکید کرد: لازم است همه اقشار جامعه، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی گرفته تا مردم عادی، در حفاظت از طبیعت نقش‌آفرینی کنند و بدانند که طبیعت امانتی ارزشمند است و باید همچون نگهبانانی دلسوز از آن صیانت کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به نگاه گذشتگان به طبیعت افزود: پیشینیان ما با امکانات محدود این امانت الهی را حفظ کرده و به ما سپرده‌اند، بنابراین وظیفه ماست با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌نگر این سرمایه طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

وی در پایان از همه مردم و دستگاه‌های اجرایی خواست در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مشارکت کنند و گفت: امیدواریم نسل‌های آینده ما را به عنوان مدیرانی به یاد بیاورند که امانت‌دار خوبی برای طبیعت بوده‌اند.

کد مطلب 6828872

