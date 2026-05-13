به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پاکدل‌نژاد ظهر چهارشنبه در آستانه روز جهانی جنگل و در نشست مشترک با همکاران منابع طبیعی، عشایر و تشکل‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: استان ایلام در سال جاری از نخستین استان‌های کشور در ثبت بارش‌های مناسب بوده و این موضوع اهمیت مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از بحران افزود: با تشکیل ستاد مدیریت بحران و برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌های محیط‌زیستی و جامعه عشایری، رویکرد اصلی ما در مدیریت بحران «پیشگیری» بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام ادامه داد: در همین راستا، ۳۰۰ دهیاری در سطح استان تجهیز شده‌اند و برای کاهش خطرات و مدیریت بحران در روستاها بیش از ۲۶۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

پاکدل‌نژاد با بیان اینکه تجهیزات و بودجه بدون تغییر نگرش اثربخشی لازم را نخواهند داشت، گفت: ما ریشه در این سرزمین داریم و به عشایری و روستایی بودن خود افتخار می‌کنیم، اما این افتخار زمانی معنا پیدا می‌کند که با فرهنگ‌سازی همراه باشد.

وی تأکید کرد: لازم است همه اقشار جامعه، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی گرفته تا مردم عادی، در حفاظت از طبیعت نقش‌آفرینی کنند و بدانند که طبیعت امانتی ارزشمند است و باید همچون نگهبانانی دلسوز از آن صیانت کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به نگاه گذشتگان به طبیعت افزود: پیشینیان ما با امکانات محدود این امانت الهی را حفظ کرده و به ما سپرده‌اند، بنابراین وظیفه ماست با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌نگر این سرمایه طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

وی در پایان از همه مردم و دستگاه‌های اجرایی خواست در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مشارکت کنند و گفت: امیدواریم نسل‌های آینده ما را به عنوان مدیرانی به یاد بیاورند که امانت‌دار خوبی برای طبیعت بوده‌اند.